Программа «Безопасный город» выходит на финишную прямую: тестируют первые камеры
До логического завершения подходит работа над проектом «Безопасный город», предусматривающий установление разумных камер наружного наблюдения в общественных местах. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В рамках внедрения проекта «Безопасный город» в Чернигове состоялась очередная рабочая встреча заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Александра Потапенко, заместителя Черниговского городского председателя Александра Ломако и директора компании «Украинские новейшие телекоммуникации» Евгения Терещенко. Они подвели промежуточные итоги по качеству программного обеспечения камер наружного наблюдения. Если раньше руководство ГУНП в Черниговской области ставило вопрос качества программного обеспечения установленных камер видеонаблюдения (программа не справлялась с теми требованиями, которые так необходимы правоохранителям для быстрого раскрытия преступлений), то теперь функционал программного обеспечения улучшится, и оно уже будет отвечать требованиям правоохранительных органов. Для этого генеральный подрядчик – «Украинские новейшие телекоммуникации» – Евгений Терещенко привлек еще одного специалиста по программному обеспечению, а именно «FF Group», который пообещал не только улучшить функционал программного обеспечения, но и предложил некоторые дополнительные возможности. Стороны достигли взаимопонимания, большинство недостатков уже устранены. После разработки дополнительных функций полиция сможет представить комплексный проект «Безопасный город». Итак, камеры уже распознают номерные знаки автомобилей на большой скорости и даже ночью. Также программа накапливает информацию о автомобильный поток и при необходимости выдает правоохранителям исчерпывающий перечень мест, в которых бывал тот или иной автомобиль, и это еще не полный перечень возможностей разумных камер видеонаблюдения. То есть программное обеспечение камер будет не только показывать какое-то публичное место, но и анализировать его. Сейчас полиция использует программное обеспечение в тестовом режиме. В ближайшее время Главное управление Национальной полиции вместе с областной и городской властью планирует презентацию большого проекта «Безопасный город».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым