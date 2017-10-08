Прогноз погоды в Украине на сегодня 8 октября: тепло
2017-10-08 08:31
Прогноз погоды в Украине на сегодня 8 октября: тепло
В Украине 8 октября ожидается теплая погода, в северном, центральном и восточном регионе – небольшие дожди.
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В воскресенье, 8 октября, в южном и восточном регионе будут продолжаться дожди, в западной и северной Украине – ясная погода, передает Rus.Media.
Днем на западе Украины температура ожидается от 10 до 12° тепла, на севере — от 11 до 13° тепла, на востоке — от 15 до 17° тепла, на юге — от 15 до 17° тепла. Ночью на западе страны температура составит от 3 до 5° тепла, на севере — от 6 до 8° тепла, на востоке — от 8 до 10° тепла, на юге — от 8 до 10° тепла. Ветер – восточный 5-10 м/с
В воскресенье В Киеве будет теплая погода, в центральной, восточной и северной части небольшие дожди. Температура днем от 11 до 13° тепла, ночью — от 6 до 8.
Прогноз погоды на 8 октября в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове, Николаеве, Кропивницкого, Виннице:
В Харькове температура днем будет от 15 до 17° тепла, ночью — от 8 до 10° тепла. Синоптики прогнозируют небольшие дожди.
В Одессе температура днем будет от 15 до 17° тепла, ночью — от 7 до 9° тепла. В течение суток сохранится теплая погода.
В Днепре температура днем от 13 до 15° тепла, ночью — от 6 до 8° тепла. Днем небольшие дожди.
В Донецке температура днем будет от 15 до 17° тепла, ночью — от 11 до 13° тепла. Синоптики обещают небольшие дожди.
В Запорожье температура днем от 15 до 17° тепла, ночью — от 10 до 12° тепла. В течение суток – небольшие дожди.
Во Львове температура днем будет от 10 до 12° тепла, ночью — от 3° до 5 ° тепла. Синоптики обещают ясную погоду.
В Николаеве температура днем будет от 15 до 17° тепла, ночью — от 8 до 10° тепла. В течение суток сохранится теплая погода.
У Кропивницкого температура днем будет от 11 до 13° тепла, ночью — от 6 до 8° тепла. Синоптики прогнозируют небольшие дожди.
В Виннице температура днем будет от 11 до 13° тепла, ночью — от 6 до 8° тепла. Днем – теплая ясная погода.