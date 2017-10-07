Прогноз погоды в Украине на сегодня 7 октября: местами небольшие дожди
2017-10-07 06:54
Прогноз погоды в Украине на сегодня 7 октября: местами небольшие дожди
В Украине 7 октября ожидается ясная погода, на юге и востоке – дожди.
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В пятницу, 7 октября, в южном и восточном регионе будут продолжаться дожди, в западной и северной Украине – ясная погода, передает Rus.Media.
Днем на западе Украины температура ожидается от 12 до 14° тепла, на севере — от 12 до 14° тепла, на востоке — от 14 до 16° тепла, на юге — от 13 до 15° тепла. Ночью на западе страны температура составит от 5 до 7° тепла, на севере — от 5 до 7° тепла, на востоке — от 9 до 11° тепла, на юге — от 8 до 10° тепла. Ветер – западный 7-12 м/с
В субботу в Киеве ожидается ясная погода, без существенных осадков. Температура днем от 13 до 15° тепла, ночью — от 5 до 7.
Прогноз погоды на 7 октября в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове, Николаеве, Кропивницкого, Виннице:
В Харькове температура днем будет от 14 до 16° тепла, ночью от 9 до 11° тепла. Днем ожидается небольшой дождь.
В Одессе температура днем будет от 11 до 13С° тепла, ночью от 9 до 11° тепла. В течение суток – дожди.
В Днепре температура днем будет от 14 до 16° тепла, ночью — от 7 до 9° тепла. Синоптики прогнозируют небольшие дожди.
В Донецке температура днем будет от 16 до 18° тепла, ночью от 9 до 11° тепла. Днем небольшие дожди.
В Запорожье температура днем от 16 до 18° тепла, ночью от 9 до 11° тепла. В течение суток – небольшие дожди.
Во Львове температура днем будет от 12 до 14° тепла, ночью — от 5 до 7° тепла. Синоптики обещают ясную погоду.
В Николаеве температура днем от 13 до 15° тепла, ночью — от 8 до 10° тепла. В течение суток ожидаются дожди.
У Кропивницкого температура днем будет от 12 до 14° тепла, ночью — от 6 до 8° тепла. Днем ожидается небольшой дождь.
В Виннице температура днем будет от 12 до 14° тепла, ночью — от 5 до 7° тепла. Синоптики обещают ясную погоду.