Прогноз погоды в Украине на сегодня 26 сентября: солнечно, без осадков
2017-09-26 05:58
Прогноз погоды в Украине на сегодня 26 сентября: солнечно, без осадков
В Украине 26 сентября ожидается без осадков погода.
Во вторник, 26 сентября, на западе Украины ожидается без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр, передает Rus.Media.
Днем на западе Украины температура ожидается от 19 до 21° тепла, на севере — от 17 до 19° тепла, на востоке — от 16 до 18° тепла, на юге — от 19 до 21° тепла. Ночью на западе страны температура составит от 8 до 10° тепла, на севере — от 6 до 8° тепла, на востоке — от 6 до 8° тепла, на юге — от 14 до 16° тепла. Ветер – восточный 7-12 м/сек.
В понедельник в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от 20 до 22° тепла, ночью — от 10 до 12° тепла.
Прогноз погоды на 26 сентября в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове, Николаеве, Кропивницкого, Виннице:
В Харькове температура днем от 17 до 19° тепла, ночью — от 6 до 8° тепла. Днем ожидается без осадков.
В Одессе температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 14 до 16° тепла. Синоптики прогнозируют теплую погоду.
В Днепре температура днем будет от 18 до 29° тепла, ночью — от 7 до 9° тепла. В течение дня осадков не ожидается.
В Донецке температура днем от 17 до 19° тепла, ночью — от 7 до 9° тепла. В течение суток осадков не ожидается.
В Запорожье температура днем от 18 до 20° тепла, ночью от 9 до 11° тепла. В течение суток сохранится ясная погода.
Во Львове температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 8 до 10° тепла. В течение дня ожидаются дожди.
В Николаеве температура днем будет от 20 до 22° тепла, ночью — от 10 до 12° тепла. Ожидается теплая погода.
У Кропивницкого температура днем будет от 18 до 20° тепла, ночью — от 7 до 9° тепла. Весь день будет переменная облачность.
В Виннице температура днем будет от 18 до 20° тепла, ночью — от 8 до 10° тепла. Синоптики обещают без осадков.