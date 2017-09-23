Прогноз погоды в Украине на сегодня 23 сентября: почти везде дожди
2017-09-23 07:19
Прогноз погоды в Украине на сегодня 23 сентября: почти везде дожди
В Украине 23 сентября по всей стране ожидаются дожди, в некоторых районах – грозы.
В субботу, 23 сентября, по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр, передает Rus.Media.
Днем на западе Украины температура ожидается от 13 до 15° тепла, на севере — от 18 до 20° тепла, на востоке — от 20 до 22° тепла, на юге — от 19 до 21° тепла. Ночью на западе страны температура составит от 12 до 14° тепла, на севере — от 12 до 14° тепла, на востоке — от 12 до 14° тепла, на юге — от 14 до 16° тепла. Ветер – восточный 7-12 м/сек.
В субботу в Киеве ожидается ожидаются дожди с грозами. Температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 14 до 16° тепла.
Прогноз погоды на 23 сентября в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове, Николаеве, Кропивницкого, Виннице:
В Харькове температура днем будет от 20 до 24° тепла, ночью — от 12 до 14° тепла. В течение дня ожидаются дожди и грозы.
В Одессе температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 14 до 16° тепла. В течение суток ожидаются дожди.
В Днепре температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 14 до 16° тепла. Синоптики также прогнозируют дожди с грозами.
В Донецке температура днем будет от 21 до 23° тепла, ночью — от 14 до 16° тепла. В течение суток ожидаются осадки.
В Запорожье температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 14 до 16° тепла. Днем дожди с грозами.
Во Львове температура днем от 13 до 15° тепла, ночью — от 10 до 12° тепла. В течение дня ожидаются небольшие дожди.
В Николаеве температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 14 до 16° тепла. В течение суток ожидаются дожди.
У Кропивницкого температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 14 до 16° тепла. Ожидается в течение дня небольшой дождь.
В Виннице температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 11 до 13° тепла. Синоптики обещают дожди и грозы в течение суток.