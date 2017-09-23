Прогноз погоды в Украине на сегодня 22 сентября: тепло, местами дожди

despravda | 23.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-22 06:31

Прогноз погоды в Украине на сегодня 22 сентября: тепло, местами дожди
В Украине 22 сентября ожидается теплая погода, по всей стране ожидаются преимущественно дожди.

В пятницу, 22 сентября, на западе Украины ожидаются дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр, передает Rus.Media.

Днем на западе Украины температура ожидается от 15 до 17° тепла, на севере — от 26 до 28° тепла, на востоке — от 26 до 28° тепла, на юге — от 25 до 27° тепла. Ночью на западе страны температура составит от 9 до 11° тепла, на севере — от 15 до 17° тепла, на востоке — от 15 до 17° тепла, на юге — от 16 до 18° тепла. Ветер – западный 7-12 м/сек.

В пятницу в Киеве ожидается теплая, ожидаются дожди с грозами. Температура днем от 27 до 29° тепла, ночью — от 15 до 17° тепла.

Прогноз погоды на 22 сентября в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове, Николаеве, Кропивницкого, Виннице:

В Харькове температура днем будет от 27 до 29° тепла, ночью — от 15 до 17° тепла. Днем ожидается теплая солнечная погода.

В Одессе температура днем будет от 20 до 22° тепла, ночью — от 15 до 17° тепла. В течение суток ожидаются дожди.

В Днепре температура днем от 29 до 31° тепла, ночью — от 15 до 17° тепла. В течение дня сохранится ясная погода.

В Донецке температура днем от 29 до 31° тепла, ночью — от 17 до 19° тепла. В течение суток ожидается без осадков.

В Запорожье температура днем от 29 до 31° тепла, ночью — от 17 до 19° тепла. В течение суток сохранится жаркая погода.

Во Львове температура днем будет от 15 до 17° тепла, ночью от 9 до 11° тепла. В течение дня ожидаются дожди.

В Николаеве температура днем от 26 до 28° тепла, ночью — от 16 до 18° тепла. В течение суток ожидаются дожди.

У Кропивницкого температура днем будет от 27 до 29° тепла, ночью — от 15 до 17° тепла. Ожидается в течение дня небольшой дождь.

В Виннице температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 11 до 13° тепла. Синоптики обещают дожди.

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