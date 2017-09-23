Прогноз погоды в Украине на сегодня 22 сентября: тепло, местами дожди
2017-09-22 06:31
Прогноз погоды в Украине на сегодня 22 сентября: тепло, местами дожди
В Украине 22 сентября ожидается теплая погода, по всей стране ожидаются преимущественно дожди.
В пятницу, 22 сентября, на западе Украины ожидаются дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр, передает Rus.Media.
Днем на западе Украины температура ожидается от 15 до 17° тепла, на севере — от 26 до 28° тепла, на востоке — от 26 до 28° тепла, на юге — от 25 до 27° тепла. Ночью на западе страны температура составит от 9 до 11° тепла, на севере — от 15 до 17° тепла, на востоке — от 15 до 17° тепла, на юге — от 16 до 18° тепла. Ветер – западный 7-12 м/сек.
В пятницу в Киеве ожидается теплая, ожидаются дожди с грозами. Температура днем от 27 до 29° тепла, ночью — от 15 до 17° тепла.
Прогноз погоды на 22 сентября в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове, Николаеве, Кропивницкого, Виннице:
В Харькове температура днем будет от 27 до 29° тепла, ночью — от 15 до 17° тепла. Днем ожидается теплая солнечная погода.
В Одессе температура днем будет от 20 до 22° тепла, ночью — от 15 до 17° тепла. В течение суток ожидаются дожди.
В Днепре температура днем от 29 до 31° тепла, ночью — от 15 до 17° тепла. В течение дня сохранится ясная погода.
В Донецке температура днем от 29 до 31° тепла, ночью — от 17 до 19° тепла. В течение суток ожидается без осадков.
В Запорожье температура днем от 29 до 31° тепла, ночью — от 17 до 19° тепла. В течение суток сохранится жаркая погода.
Во Львове температура днем будет от 15 до 17° тепла, ночью от 9 до 11° тепла. В течение дня ожидаются дожди.
В Николаеве температура днем от 26 до 28° тепла, ночью — от 16 до 18° тепла. В течение суток ожидаются дожди.
У Кропивницкого температура днем будет от 27 до 29° тепла, ночью — от 15 до 17° тепла. Ожидается в течение дня небольшой дождь.
В Виннице температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 11 до 13° тепла. Синоптики обещают дожди.