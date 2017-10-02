Прогноз погоды в Украине на сегодня 2 октября:тепло, без осадков
2017-10-02 07:18
Прогноз погоды в Украине на сегодня 2 октября:тепло, без осадков
В Украине 2 октября ожидается теплая погода, без существенных осадков.
В понедельник, 2 октября, по всей территории страны сохранится переменная облачность и теплая погода, передает Rus.Media.
Днем на западе Украины температура ожидается от 12 до 14° тепла, на севере — от 11 до 13° тепла, на востоке — от 11 до 13° тепла, на юге — от 13 до 15° тепла. Ночью на западе страны температура составит от 3 до 5° тепла, на севере — от 3 до 5° тепла, на востоке — от 3 до 5° тепла, на юге — от 4 до 6° тепла. Ветер – юго-восточный 5-10 м/сек.
В понедельник в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от 11 до 13° тепла, ночью — от 3° до 5 ° тепла.
Прогноз погоды на 2 октября в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове, Николаеве, Кропивницкого, Виннице:
В Харькове температура днем будет от 11 до 13° тепла, ночью — от 3° до 5 ° тепла. В течение дня сохранится теплая погода.
В Одессе температура днем будет от 12 до 14° тепла, ночью — от 4 до 6° тепла. Синоптики осадков не прогнозируют.
В Днепре температура днем будет от 12 до 14° тепла, ночью — от 4 до 6° тепла. В течение дня осадков не ожидается.
В Донецке температура днем будет от 11 до 13° тепла, ночью — от 3° до 5 ° тепла. В течение суток осадков не ожидается.
В Запорожье температура днем от 12 до 14° тепла, ночью — от 3° до 5 ° тепла. В течение суток ожидается потепление.
Во Львове температура днем будет от 16 до 18° тепла, ночью — от 3° до 5 ° тепла. В течение дня ожидается без осадков.
В Николаеве температура днем будет от 12 до 14° тепла, ночью — от 4 до 6° тепла. В течение дня сохранится теплая погода.
У Кропивницкого температура днем будет от 11 до 13° тепла, ночью — от 4 до 6° тепла. Ожидается ясная погода.
В Виннице температура днем будет от 12 до 14° тепла, ночью — от 4 до 6° тепла. Синоптики обещают переменную облачность.