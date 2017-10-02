Прогноз погоды в Украине на сегодня 2 октября:тепло, без осадков

despravda | 02.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-02 07:18

Прогноз погоды в Украине на сегодня 2 октября:тепло, без осадков
В Украине 2 октября ожидается теплая погода, без существенных осадков.

В понедельник, 2 октября, по всей территории страны сохранится переменная облачность и теплая погода, передает Rus.Media.

Днем на западе Украины температура ожидается от 12 до 14° тепла, на севере — от 11 до 13° тепла, на востоке — от 11 до 13° тепла, на юге — от 13 до 15° тепла. Ночью на западе страны температура составит от 3 до 5° тепла, на севере — от 3 до 5° тепла, на востоке — от 3 до 5° тепла, на юге — от 4 до 6° тепла. Ветер – юго-восточный 5-10 м/сек.

В понедельник в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем от 11 до 13° тепла, ночью — от 3° до 5 ° тепла.

Прогноз погоды на 2 октября в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове, Николаеве, Кропивницкого, Виннице:

В Харькове температура днем будет от 11 до 13° тепла, ночью — от 3° до 5 ° тепла. В течение дня сохранится теплая погода.

В Одессе температура днем будет от 12 до 14° тепла, ночью — от 4 до 6° тепла. Синоптики осадков не прогнозируют.

В Днепре температура днем будет от 12 до 14° тепла, ночью — от 4 до 6° тепла. В течение дня осадков не ожидается.

В Донецке температура днем будет от 11 до 13° тепла, ночью — от 3° до 5 ° тепла. В течение суток осадков не ожидается.

В Запорожье температура днем от 12 до 14° тепла, ночью — от 3° до 5 ° тепла. В течение суток ожидается потепление.

Во Львове температура днем будет от 16 до 18° тепла, ночью — от 3° до 5 ° тепла. В течение дня ожидается без осадков.

В Николаеве температура днем будет от 12 до 14° тепла, ночью — от 4 до 6° тепла. В течение дня сохранится теплая погода.

У Кропивницкого температура днем будет от 11 до 13° тепла, ночью — от 4 до 6° тепла. Ожидается ясная погода.

В Виннице температура днем будет от 12 до 14° тепла, ночью — от 4 до 6° тепла. Синоптики обещают переменную облачность.

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