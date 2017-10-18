Прогноз погоды в Украине на сегодня 18 октября: солнечная погода
2017-10-18 07:39
Прогноз погоды в Украине на сегодня 18 октября: солнечная погода
Течение по всей стране ожидается теплая ясная погода.
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В среду, 18 октября, по всей стране ожидается потепление, передает Rus.Media.
Днем на западе Украины температура ожидается от 19 до 21° тепла, на севере — от 19 до 21° тепла, на востоке — от 16 до 18° тепла, на юге — от 19 до 21° тепла. Ночью на западе страны температура составит от 9 до 11° тепла, на севере — от 8 до 10° тепла, на востоке — от 6 до 8° тепла, на юге — от 8 до 10° тепла. Ветер – северо-западный 5-10 м/сек.
В среду в Киеве ожидается теплая ясная погода. Температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 8 до 10.
Прогноз погоды на 18 октября в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, Львове, Николаеве, Кропивницкого, Виннице:
В Харькове температура днем будет от 15 до 17° тепла, ночью — от 6 до 8° тепла. Синоптики прогнозируют ясную теплую погоду.
В Одессе температура днем от 17 до 19° тепла, ночью от 9 до 11° тепла. Днем ожидается небольшое потепление.
В Днепре температура днем от 17 до 19° тепла, ночью — от 8 до 10° тепла. В течение суток ожидается теплая погода.
В Донецке температура днем от 17 до 19° тепла, ночью — от 7 до 9° тепла. Синоптики обещают ясную погоду.
В Запорожье температура днем от 17 до 19° тепла, ночью — от 8 до 10° тепла. День будет ясным и теплым.
Во Львове температура днем от 22 до 24° тепла, ночью — от 8 до 10° тепла. В течение дня – переменная облачность.
В Николаеве температура днем от 19 до 21° тепла, ночью от 9 до 11° тепла. Ожидается небольшое потепление.
У Кропивницкого температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 8 до 10° тепла. Синоптики прогнозируют теплую погоду.
В Виннице температура днем от 19 до 21° тепла, ночью — от 8 до 10° тепла. Днем – ясная теплая погода.