Прогноз погоды в Украине на неделю: где будет тепло и где пройдут дожди
2017-10-14 22:06
Прогноз погоды в Украине на неделю: где будет тепло и где пройдут дожди
В понедельник, 16 октября, в Украине осадков не ожидается.
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В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине небольшое потепление и дожди в некоторых областях страны, передает Rus.Media. В каких регионах украинцам удастся насладиться хорошей осенней погодой.
15 октября, в воскресенье небо прояснится в Волынской и Ровенской областях – там осадков быть не должно. На остальной территории страны погодные условия останутся почти такими же, как и в субботу, разве что немного потеплеет. Так, на западе страны температура составит от 15 до 18 градусов тепла, на севере – от 10 до 12 градусов тепла, на юге – от +15 до +19, в центральных частях Украины – от 15 до 17, и в восточных областях – от 10 до 12 градусов выше нуля.
16 октября, в понедельник, украинцев порадует погода без осадков на территории всей страны ожидается переменная облачность с прояснениями. В некоторых областях потеплеет – на севере страны (в Черниговской, Сумской областях), в Полтавской области температура днем поднимется на 3-5 градусов, до отметки от +15 до +17. Немного теплее станет и на западе – от 15 до 17 градусов выше нуля.
17 октября, во вторник, в Украину вернутся дожди: правда, “намочит” только северную часть страны, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Впрочем, сильных ливней и там ждать не стоит. Что касается температуры воздуха, то на западе Украины местами потеплеет до +20. В центре ожидается от 16 до 18 градусов тепла, на востоке – от 11 до 14 градусов.
18 октября, в среду украинцев продолжит радовать теплая для второй половины октября погода. В западных областях температура воздуха днем от + 16 до +20, на севере – от 12 до 15 градусов выше нуля, в центре – от 15 до 18 градусов тепла, на юге – от +16 до +19, и на востоке Украины – от 12 до 14 градусов выше нуля. Небольшие дожди – только в Черниговской и Сумской областях.
15 октября почитается память святого Киприана. Безоблачное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер – зима будет студеной. В это время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов Цельсия.
16 октября – в этот день почитается память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В народе день называли Денисы Позимі или Хлебница. Наши предки считали, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.
17 октября отмечается день памяти святого Иерофея, епископа Афинского. В народе говорили: “С Ерофея холода сильнее”. С этого времени усиливаются холода. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.
18 октября почитается память святого Харитины. В народе этот день называли “Харитины – первые холстины”. С этого дня ткали холсты и катали шерсть на валенки. Заметно убывает световой день: “Отстал от ночи день – запнулся валенком за пень”. Если первый снег упал на мокрую землю – останется, а на сухую – скоро опять сойдет.