Прогноз погоды на сегодня 12 октября: в некоторых областях дожди
2017-10-12 05:59
Прогноз погоды на сегодня 12 октября: в некоторых областях дожди
В Украине в ближайшие сутки ожидаются дожди различной интенсивности.
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На территорию Украины в ближайшие сутки, 12 октября, с Западной Европы продолжит поступать теплый воздух атлантического происхождения, погоду в большинстве областей, кроме южных, будут определять атмосферные фронты, несущие дожди разной интенсивности, сообщает Укргидрометцентр, передает Rus.Media.
Небольшой дождь ожидается ночью в северных регионах, в Полтавской и Харьковской областях – умеренный дождь, в южной части днем и в большинстве западных областей без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек.
Температура ночью 6-11°, в восточных областях 3-8° тепла; днем 12-17°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 15-20°.
В Киеве 12 октября ночью умеренный дождь, днем – местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-10° тепла, днем 13-15°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 октября самая высокая температура днем была 24,8° в 1907 году, самая низкая (ночью -4,9° в 1898 году.
В Украине 13 октября на большей части территории страны небольшой дождь, а днем на востоке и в Приазовье умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/сек.
Температура ночью 7-12° тепла, днем 11-16°, в южной части до 20°, в северных и западных областях 9-14°.
В Киеве 13 октября местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью около 10° тепла, днем 11-13°.