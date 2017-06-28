Прогноз на матч Динамо Москва (Рос) – Карабах (Азе) смотреть онлайн прямая трансляция матча 28 июня
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Когда начало матча
Прогноз на матч Динамо Москва (Рос) – Карабах (Азе) 28 июня в 13:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Динамо Москва (Рос) – Карабах (Азе)
28 июня в 13:00 в товарищеском матче встретятся Динамо Москва и представитель чемпионата Азербайджана Карабах.
Динамовцы по итогам прошлого сезона вернулись в элиту российского футбола. В 38 матчах первенства ФНЛ подопечные Юрия Калитвинцева набрали 87 очков при разнице мячей 64-25 и стали чемпионами второго российского дивизиона. Перед стартом в Премьер-лиге москвичи неплохо усилились, выкупив контракт своего лучшего бомбардира Кирилла Панченко, плюс подписали качественных легионеров, Вандерсона, Шунича и Самбу Сов. Летом Динамо провело уже два матча, победив Черноморец Балчик 2:0 и сыграв вничью 2:2 с Вакером.
Карабах сделал золотой дубль в прошлом сезоне, став чемпионом и обладателем кубка Азербайджана. В 28 матчах первенства команда набрала 62 очка, забив 46 и пропустив 14 мячей. Летом азербайджанцы провели два контрольных матча и оба проиграли Ахмату 0:1 и ЦСКА София 2:5.
Ранее Динамо и Карабах не пересекались на футбольном поле. Россияне в обеих товарищеских матчах забивали по 2 мяча этим летом, плюс в обороне играли не супер надёжно. Азербайджанцы летом регулярно пропускают, но и в атаке играть умеют неплохо. Отсюда вывод, что матч получится результативным. Ставка: ТБ2,5.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым