Профильный комитет ВР требует отставки Муженко
2017-10-05 07:02
Профильный комитет ВР требует отставки Муженко
Профильный комитет ВР просит уволить Виктора Муженко.
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Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой уволить начальника Генерального штаба и министру обороны Степану Полтораку с просьбой уволить руководителя Военной службы правопорядка, передает Rus.Media. Такое решение было принято на заседании комитета большинством голосов.
“Согласно Конституции и законов Украины о Вооруженных силах Украины и Генеральном штабе, обратиться к Президенту Украины относительно увольнения начальника Генерального штаба за систематические недостатки в этой работе … И второе – обратиться к министру обороны о (есть еще один человек, который несет персональную ответственность – руководитель ВСП (Военной службы правопорядка – ред.) увольнение руководителя ВСП, который не обеспечил надлежащую охрану”, – отметил Пашинский, объясняя суть принятого решения.
Также он добавил, что комитет решил обратиться к Президенту с требованием изучить институциональную целесообразность существования системы субординации и управления. Отметим, что несмотря на приглашение, на заседание комитета, ни министр обороны, ни руководитель Генштаба не явились, что вызвало возмущение членов комитета.