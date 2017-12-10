Проезд в киевских маршрутках подорожает до девяти гривен
10.12.2017 | Новости | 1 комментарий|
Проезд в маршрутках столицы поднимется с 5-6 гривен до 8-9 грн.
Стоимость проезда в столичных маршрутках может вырасти до 9 гривен за подорожания горючего, передает Rus.Media. Об этом заявил член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко в пятницу, 8 декабря, пишет Новое время.
В частности, проезд в маршрутках столицы поднимется с 5-6 грн до 8-9 грн. Подорожает также и стоимость пригородных маршруток: с 12-16 грн до 20 грн.
Издание отмечает, что цена литра бензина марки А-95 с начала осени выросла на 12%, дойдя до 28 грн за литр. А стоимость дизтоплива увеличилась на 14,7% – до 26 грн.
“Это самая большая прибавка, которую демонстрировали цены на стелах АЗС в этом году”, – говорится в материале.
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Иван Иванов