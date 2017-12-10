Проезд в киевских маршрутках подорожает до девяти гривен

magictr | 10.12.2017 | Новости | 1 комментарий

Проезд в маршрутках столицы поднимется с 5-6 гривен до 8-9 грн.

Проїзд у київських маршрутках подорожчає до дев&#039яти гривень

Стоимость проезда в столичных маршрутках может вырасти до 9 гривен за подорожания горючего, передает Rus.Media. Об этом заявил член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко в пятницу, 8 декабря, пишет Новое время.

В частности, проезд в маршрутках столицы поднимется с 5-6 грн до 8-9 грн. Подорожает также и стоимость пригородных маршруток: с 12-16 грн до 20 грн.

Издание отмечает, что цена литра бензина марки А-95 с начала осени выросла на 12%, дойдя до 28 грн за литр. А стоимость дизтоплива увеличилась на 14,7% – до 26 грн.

“Это самая большая прибавка, которую демонстрировали цены на стелах АЗС в этом году”, – говорится в материале.

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magictr

  • Иван Иванов

    Трахнулись об лобовое? Запретить частные маршрутные! Свинские, грязные, дырявые, неотапливаемые маршрутки по столице пускать, да ещё и брать по 9 грн с лица?! Щаз!