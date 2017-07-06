Проекты ОТГ должны быть согласованы со стратегией развития области
В этом году 1,5 миллиарда гривен субвенции из государственного бюджета направят на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин.
Для 16 действующих ОТГ Черниговщины предусмотрено почти 85 миллионов. Средства распределяются пропорционально площади и количества сельского населения. Однако, каждая община имеет хорошо обдумать, на что тратить деньги.
Сегодня заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе провел онлайн-совещание с руководителями общин и представителями облгосадминистраций по формированию перечня проектов, которые нуждаются в финансировании государства. В обсуждении приняла участие и Черниговщина.
Заместитель Министра отметил, что приоритет в отборе проектов будет принадлежать инициативам развития центров безопасности и предоставления административных услуг, медицинских учреждений, улучшению образовательного пространства.
«Мы готовы предоставить образцы успешных проектов по этим направлениям, чтобы вы попытались их реализовать у себя. Замечу, что чаще общины берутся приспосабливать существующие помещения под новые нужды, однако в большинстве случаев построить новое — дешевле и целесообразнее с точки зрения дальнейшей эксплуатации», — акцентирует Лев Парцхаладзе.
Чиновник отметил, что все инициативы общин должны быть согласованы со стратегией развития региона: «ОТГ является частью района и области. Именно поэтому планирование деятельности должно осуществляться совместно».
Как сообщил первый заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации Леонид Сахневич, в ОГА поступило 96 заявок от общин, однако значительная часть предложений не соответствует требованиям, часть — нужно доработать.
«Внимательно изучайте условия написания проектов, просчитывайте их рентабельность. Сейчас стоит подходить к вопросу комплексно: если речь идет об энергоэффективности, то это не только замена окон, но и утепление стен, смена системы отопления и тому подобное. Обращайтесь за помощью к специалистам облгосадминистрации. Ведь важно не количество инициатив, а их качество, перспективность,» — посоветовал первый заместитель председателя ОГА.
Задать вопрос специалистам Минрегиона имели возможность и представители общин. В основном их интересовали особенности передачи муниципального имущества, находящегося в управлении районных советов, на баланс обществ, софинансирование ремонта дорог и изготовления градостроительной документации.
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