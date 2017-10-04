Проект закона о реинтеграцию Донбасса выложили на сайте Совета
2017-10-04 17:11
Проект закона о реинтеграцию Донбасса выложили на сайте Совета
Текст президентского законопроекта “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях” официально обнародован на сайте парламента.
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Документ доступен по ссылке, передает Rus.Media.
Как отмечается в пояснительной записке, проект закона определяет правовой режим отдельных районов Донецкой и Луганской областей как временно оккупированной территории Украины, а также цели и средства государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над этими территориями, особенности реализации и защиты прав граждан Украины, которые там проживают.
Согласно тексту законопроекта, временная оккупация части территории Украины стала одним из последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
В документе также констатируется, что Украина не признает преступную захват Россией части территории Украины, и отмечается, что РФ инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, применяя регулярные соединения и подразделения вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации, подчиненных и скеровуваних ними российских советников и инструкторов и используя сосланы, созданные, управляемые, контролируемые и поддерживаемые, в том числе финансово, вооруженные банды и группы, иррегулярные силы и наемников, установив оккупационную власть Российской Федерации, осуществляемую ее вооруженными силами и другими военными формированиями, государственными органами и подконтрольными Российской Федерации самопровозглашенными органами (оккупационная администрация Российской Федерации).
В проекте закона Президент предлагает принять, что границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяются по представлению Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, планируется законодательно установить, что временная оккупация Россией территорий на Донбассе является нелегитимной, не создает для РФ никаких территориальных прав.
Законопроект предусматривает, что для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях привлекаются в установленном порядке силы и средства (личный состав и специалисты отдельных подразделений, воинских частей, оружие, боевая техника, специальные и транспортные средства, средства связи и телекоммуникаций, другие материально-технические средства) Вооруженных сил Украины, других военных формирований (СБУ, Службы внешней разведки, Госспецсвязи, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Государственной спецслужбы транспорта), Министерства внутренних дел, Нацполіції, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты.
Согласно тексту проекта закона, непосредственное руководство военными силами возлагается на Объединенный оперативный штаб ВСУ.
В случае принятия этого закона Верховная Рада одобрит решение Президента об использовании Вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях и обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.
В заключительных положениях законопроекта отмечается, что закон будет действовать без вреда для неотъемлемого суверенного права Украины на временно оккупированную Россией территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и мероприятий, направленных на полное восстановление территориальной целостности Украины в международно признанном границе