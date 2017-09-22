Продукты которые разрушают щитовидную железу ежедневно (видео)
2017-09-19 15:22
Продукты которые разрушают щитовидную железу ежедневно (видео)
Заболеваниями щитовидной железы сегодня страдают огромное количество людей, и в большей степени это касается женщин
Заболеваниями щитовидной железы сегодня страдают огромное количество людей, и в большей степени это касается женщин, передает Rus.Media.
Но далеко не все из них знают, что имеют такую проблему…
Очень важно определить проблему как можно быстрее и предотвратить еще большие проблемы со здоровьем. При заболевании щитовидной железы могут развиться осложнения, опасные для жизни. Поэтому, при первых же подозрениях на нарушения в работе щитовидной железы, необходимо обратиться к врачу эндокринологу.
Хорошо известно, что есть продукты, которых следует избегать, если есть заболевания щитовидной железы или есть склонность к ним.
Мы предлагаем вам список продуктов, которые следует исключить из своего рациона или же сократить их употребление до минимума.
1. Сахар
Если вы хотите избежать аутоиммунного заболевания щитовидной железы, улучшить здоровье поджелудочной железы и поддерживать адекватный уровень гормонов, то необходимо устранить сахар из своего рациона.
2.Кофе
Выпивать 1-2 чашки натурального кофе в день не принесет вреда вашему организму. Однако, если кофе потребляется в больших количествах, это неблагоприятно влияет на здоровье и в первую очередь на здоровье щитовидки.
Избыток кофе влияет на нормальное функционирование надпочечных желез. Для того, чтобы иметь представление, потребление кофе стимулирует секрецию адреналина и норадреналина гормонов через надпочечники.
3. Жареные продукты
Все жареные продукты наносят непоправимый вред щитовидной железе. Жареные продукты негативно влияют на секрецию гормонов щитовидной железы.
4. Глютен
Он представляет большую угрозу для здоровья щитовидной железы из-за белка , который называется глиадин. Щитовидная железа вырабатывает очень похоже вещество. Поэтому, когда мы потребляем хлеб, макаронные изделия и другие изделия, содержащие глютен, наше тело реагирует на них и разрушает оба.
Эффект вы не заметите немедленно, он приходит после нескольких лет употребления глютена.
5. Соя
Вам не нужно перестать кушать сою, только умеренное потребление ее употребление и не только она не является трансгенной.
6. Крестоцветные овощи
Мы знаем, что капуста, цветная капуста, брокколи очень полезны для здоровья, но когда речь идет о заболеваниях щитовидной железы, лучше избегать частого употребления капусты.
ВНИМАНИЕ: щитовидная имеет важное значение для общего состояния здоровья организма.