Продукты, которые помогут вам приятно пахнуть
2017-10-04 07:22
Продукты, которые помогут вам приятно пахнуть
Врачи назвали продукты, которые улучшают ароматические свойства человека.
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Ученые наконец объяснили, почему один человек пахнет приятно или вообще никак не пахнет, а с другим находится в замкнутом пространстве вообще нереально. Естественно, если человек не соблюдает ежедневную гигиену, то он 100% будет излучать зловонный аромат и даже дезодорант не поможет. Оказывается, все дело в том, что мы едим, а точнее от пищевых привычек человека, информирует Rus.Media.
Много людей, которые тщательно следят за своим здоровьем и внешним видом, знают, что их запах тела может зависеть от той пищи, которую они употребляют ежедневно. Еще во времена древней Персии наложницы перед тем, как идти к правителю на всю ночь для плотских утех, ели исключительно фрукты и орехи, а в воду добавляли капельку розового масла. Свои тела девушки натирали различными маслами, ведь тогда дезодорантов не было.
Есть такие продукты, которые кажутся безобидными снаружи, но сохраняют в себе скрытые свойства. Вот например, все знают, что после употребления лука или чеснока свежего дыхания не будет 100%, а вот мясо и молочные продукты во время «переработки» в желудке способны придать запах пота и продуктов распада. Редис содержит в себе сернистые соединения, которые впитываются в кровь, обеспечивая телу неприятный аромат на длительное время.
Ученые считают, что мясоеды всегда пахнут плохо, а заядлые любители мясных продуктов так тем более. Таким людям очень сложно с помощью дезодоранта избавиться от вони, это практически невозможно. Но не только мясо может вызвать эффект неприятно-пахнет человека, не хуже справляются: сладости, яйца, майонез, муку, фаст-фуд и т. д. Исследователи определили самый «вонючий» напиток — это кофе, особенно растворимый, потому что он содержит кислоту, а в ней бактерии размножаются с невероятной скоростью.
Несколько советов, чтобы вкусно пахнуть:
1. Чтобы Ваш запах был похож на аромат младенца, нужно кушать пищу в сыром виде.
2. Есть как можно больше продуктов с высоким содержанием клетчатки.
3. Природные дезодоранты — фрукты, орехи, зелень и сырые овощи.
4. Зеленые яблоки, все цитрусовые и пряные травы не только придадут Вашему телу очень свежего аромата, но и придадут некой сексуальности.
5. Из напитков лучше всего отдать предпочтение отварам из трав мелиссы, шалфея и мяты.