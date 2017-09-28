Продукты, которые нельзя разогревать повторно!
2017-09-27 21:15
Продукты, которые нельзя разогревать повторно!
Остерегайтесь пищевых токсинов.
Будьте благоразумны – приготовьте свежую пищу!, передает Rus.Media.
Какой бы вкусной и полезной не была только что приготовленная еда, она может потерять свои свойства и даже стать причиной пищевого отравления, если ее разогреть.
Сельдерей
Сельдерей — отличный ингредиент для супа, но только до момента, когда тарелка с ним окажется в микроволновке. В сельдерее содержатся относительно безопасные нитраты, но при повторном нагревании они превращаются в токсичные нитриты и канцерогенные нитрозамины.
Попробуйте приготовить крем-суп с сельдереем, он будет хорош и в холодном виде.
Яйца
Вряд ли вы часто разогреваете яичницу или омлет, но на всякий случай предупреждаем: при повторном нагревании яйца тоже могут стать токсичными.
Лучше добавьте их в салаты или сэндвичи, тогда и подогревать не нужно.
Шпинат
Шпинат любят многие из тех, кто следит за питанием, — в нем содержится много витаминов и минералов. Но так же, как и в сельдерее, нитраты в нем при повторном нагревании превращаются в нитриты и нитрозамины.
Добавьте шпинат в смузи, сэндвичи и салаты — и получите максимальную пользу без какого-либо вреда.
Грибы
С грибами и так все непросто — несмотря на высокое содержание белка, витаминов и аминокислот, часто они плохо усваиваются организмом. А если еще и подогревать вчерашнее ризотто, проблема усложняется: белок в грибах меняет свою структуру, и это может привести к болям в желудке и вздутие живота.
Если вам жалко выбрасывать остатки блюда из грибов, поставьте их в холодильник и съешьте на следующий день, разогрев не более чем до 70 °С. А лучше использовать грибы в холодном виде в виде соуса для спагетти или как ингредиент для салата.
Картофель
Неожиданно, но он тоже в черном списке. Подогретый картофель теряет и во вкусе, и в полезности, и даже может стать причиной ботулизма, если хранить его в фольге при комнатной температуре.
Пюре, запеканки и жареную картошку съедайте сразу. Если у вас остался отварной картофель, положите его в салат в холодном виде.
Курица
При разогревании блюд из курицы нарушается структура белка, которыми так богато куриное мясо, и это может привести к проблемам с пищеварением.
Поэтому холодное куриное филе лучше положить в салат, а с котлетами сделать сэндвичи.
Свекла
Свекла сохраняет многие полезные свойства, даже попав в борщ. Но разогревать ее не рекомендуется — она тоже богата нитратами.
Полезнее всего свежая свекла — ее можно добавлять в смузи и салаты.
Рис
Рис содержит витамины, микроэлементы, аминокислоты, а также споры бактерий, которые могут сохраняться даже после варки. Если после приготовления оставить рис при комнатной температуре, бактерии начнут размножаться, и это может вызвать пищевое отравление. Повторное нагревание не решит проблему, поэтому рис лучше съесть сразу или поставить в холодильник через час после приготовления и хранить максимум до следующего дня.