Продукты-афродизиаки – секрет вашей привлекательности
2017-10-03 09:03
Продукты-афродизиаки – секрет вашей привлекательности
Афродизиаки – средства, повышающие жизненные силы организма и усиливают половую способность.
Действительно работают афродизиаки, какое действие они оказывают на организм и для чего они вообще нужны? Ответы на эти вопросы хоть и кажутся очевидными, но вот уже сотни лет их ищет множество людей. Даже сегодня вокруг этих продуктов раздута невероятная мифологическая аура, которая служит основой для заработка множества сомнительных организаций. В ход идет все что угодно, включая части редких животных и колдовские отвары. Вместе с тем, свойства афродизиаков научно подтверждены и являются не чудом, а настоящей наукой, поскольку все процессы в нашем организме подчиняются законам физики и химии. Чтобы знать, как эти продукты работают, достаточно понимать, какие активные вещества содержатся в том или ином продукте, и как они работают внутри организма.
Устрицы. Один из самых известных афродизиаков, устрицы богаты цинком и имеют репутацию катализатора великой любви и плодородия. Исследователи недавно обнаружили, что устрицы содержат аминокислоты, которые вызывают выработку половых гормонов.
Перец чили. Эта энергичная специя имеет хорошую репутацию и ярко-красный цвет, который уже сам по себе считается афродизиаком и символом любви. Но в чили есть и научная основа. Перец чили стимулирует выработку эндорфинов, ускоряет частоту сердечных сокращений и улучшает кровоснабжение.
Авокадо. Авокадо завоевал репутацию афродизиака еще во времена ацтеков. Но сегодняшние исследования показывают, что в случае с этим чудо-плодом все не так просто. Высокий уровень витамина E позволяет организму легко справляться с внешними стрессами и нормализует метаболизм.
Шоколад. Шоколад — сам по себе очень чувственный продукт, который утоляет жажду сладкого и стимулирует выброс эндорфинов и допаминов в кровь. Чувство удовлетворения от шоколада также легко перенести на сексуальную жизнь.
Мед. Мед — продукт размножения цветов, как никакой другой продукт он символизирует продолжение рода. Вспомните хотя бы о «медовый месяц» у молодоженов и все станет ясно. Мед помогает регулировать уровень эстрогена и тестостерона у женщин и мужчин и обеспечивает естественный прилив энергии.
Бананы. Сама форма бананов говорит о том, что этот продукт очень полезен для мужчины в расцвете сил. Состав бананов не менее прочный — они содержат бромелайн — фермент, который запускает выработку тестостерона и регулирует уровень калия и витамина B в крови на должном уровне.
Кофе. Кофеин, содержащийся в кофе, стимулятор, который увеличивает частоту сердечных сокращений и стимулирует поток крови. Кофе может стать хорошим афродизиаком за счет своих свойств, главное не перебарщивать с количеством выпитых чашек.
Арбуз. Фрукт-рекордсмен по содержанию ликопина поможет организму держать в тонусе кровеносные сосуды, что как нельзя лучше влияет на репродуктивную систему организма.
Кедровые орешки. Влияние цинка на выработку тестостерона давно известно, а кедровые орешки являются чемпионами по его содержанию. Паста из оливкового масла, базилика и кедровых орешков способна заменить собой любой препарат для пробуждения либидо.
Руккола. Минералы и антиоксиданты в руколе содержатся в таком большом количестве, что не есть этот замечательный зеленый побег просто грешно для мужчины, который следит за своим здоровьем.
Оливковое масло. Греки считали оливки и масло лучшим продуктом для поддержания мужества, и были абсолютно правы. Оливковое масло является хорошим источником мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, которые имеют решающее значение для здорового сердца, кровотока и гормонального фона.
Инжир. Некоторые историки говорят, что роль яблока познания в Эдемском саду сыграл именно инжир. С тех пор и повелось, что за удачей в сексуальной жизни можно обратиться к инжиру, а он взамен даст невероятное количество антиоксидантов и полезных веществ.
Клубника. Источник концентрированного витамина C полезен в любом случае, а в случае с клубникой связи витаминов и минералов помогут улучшить кровообращение и сохранить сосудистую систему в тонусе.
Артишоки. Свойства артишоков как афродизиаков известны с глубокой древности и связана, скорее всего, с количеством минералов и витаминов, упакованных под сложной шкурой этого овоща.
Гранат. Эти яркие драгоценные камни, заключенные в толстой розовой шелухе, заполнены антиоксидантами, которые поддерживают кровообращение. Одно из исследований выявило, что гранатовый сок оказывает положительное влияние на эректильную дисфункцию.
Вишня. Эта суперягода напичкана набором витаминов для хорошего самочувствия — А, С, Е, калием, фолиевой кислотой, железом и многими другими.