Продукты, улучшающие загар

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Продукты для загара

Для того, чтобы загар получился красивым и стойким, специалисты рекомендуют перейти на диету из этих продуктов еще до того, как вы отправитесь на отдых.

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В целом такая диета состоит из фруктов и овощей, которые стимулируют выработку пигмента меланина и в то же время защищают кожу. Наиболее популярным продуктом, который способствует загару является морковь.

Эффективным продуктом для обеспечения стойкого загара является не только морковь, но и сок из данного продукта. Данный продукт позволит усилить и закрепить загар не только полученную в солярии, но и естественную.

Кроме моркови полезными для загара есть арбуз, дыня, шпинат, помидоры, брокколи, персики и абрикос. Эти продукты содержат значительное количество витаминов. которые сохраняют кожу красивой.

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