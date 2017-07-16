Продукты, улучшающие загар
Для того, чтобы загар получился красивым и стойким, специалисты рекомендуют перейти на диету из этих продуктов еще до того, как вы отправитесь на отдых.
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В целом такая диета состоит из фруктов и овощей, которые стимулируют выработку пигмента меланина и в то же время защищают кожу. Наиболее популярным продуктом, который способствует загару является морковь.
Эффективным продуктом для обеспечения стойкого загара является не только морковь, но и сок из данного продукта. Данный продукт позволит усилить и закрепить загар не только полученную в солярии, но и естественную.
Кроме моркови полезными для загара есть арбуз, дыня, шпинат, помидоры, брокколи, персики и абрикос. Эти продукты содержат значительное количество витаминов. которые сохраняют кожу красивой.
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