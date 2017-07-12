Продукт спасает от онкозаболеваний

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Чернослив от рака

Если лекарства из аптеки помогают не при всех заболеваниях, то чернослив можно смело называть панацеей от всего чего только хотите. Несмотря на то что в состав чернослива входит много железа и витаминов – его полезно употреблять при анемии и авитаминозах.

Из-за содержания в черносливе балластных веществ, он будет очень полезен при нарушении пищеварения, достаточно съедать 5-7 ягод в день и вы окажете неоценимую услугу своему желудочно-кишечному тракту.

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Если постоянно употреблять плоды чернослива в пищу, то помимо улучшения своего здоровья, вы сможете избавиться от лишнего веса, поскольку чернослива характерны диетические свойства, поэтому он часто используется в различных диетах.

Благодаря антиоксидантам, которые содержатся в черносливе, повышается иммунитет, а также организм лучше справляется с тяжелой экологической обстановкой. Так как чернослив обладает способностью связывать свободные радикалы, его используют как средство омоложения и, что очень важно, как средство профилактики различных онкологических болезней.

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