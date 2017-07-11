Продукт предупреждает рак желудка
Томаты могут замедлить распространение рака желудка, согласно новому исследованию ученых из Научно-исследовательского центра онкологии в Италии.
По словам экспертов, популярный средиземноморский плод подавляет рост опухолевых клеток, если томаты употреблять в свежем виде. Это открытие может проложить путь для будущих исследований, направленных на изучение возможностей предотвращения онкологического заболевания с помощью диеты и специальных пищевых добавок, чтобы поддержать традиционные методы лечения.
Полученные результаты противоречат предыдущим исследованиям, которые свидетельствует о том, что только одно химическое соединение в томатах под названием ликопин имеет противораковые свойства. Специалисты утверждают, что противораковый эффект помидоров не связан с каким-то одним конкретным компонентом, и польза томатов должен рассматриваться во всей полноте.
Исследователи изучили способность экстракта томата подавлять признаки рака желудка и установили, что экстракт подавляет развитие и распространение раковых клеток, а также приводит к их смерти. Данные выводы могут иметь последствия не только для профилактики рака, но также могут проложить путь к разработке новых методов лечения болезни, утверждают ученые.
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