Продукт предупреждает рак желудка

magictr | 11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Томаты

Томаты могут замедлить распространение рака желудка, согласно новому исследованию ученых из Научно-исследовательского центра онкологии в Италии.

По словам экспертов, популярный средиземноморский плод подавляет рост опухолевых клеток, если томаты употреблять в свежем виде. Это открытие может проложить путь для будущих исследований, направленных на изучение возможностей предотвращения онкологического заболевания с помощью диеты и специальных пищевых добавок, чтобы поддержать традиционные методы лечения.

Полученные результаты противоречат предыдущим исследованиям, которые свидетельствует о том, что только одно химическое соединение в томатах под названием ликопин имеет противораковые свойства. Специалисты утверждают, что противораковый эффект помидоров не связан с каким-то одним конкретным компонентом, и польза томатов должен рассматриваться во всей полноте.

Исследователи изучили способность экстракта томата подавлять признаки рака желудка и установили, что экстракт подавляет развитие и распространение раковых клеток, а также приводит к их смерти. Данные выводы могут иметь последствия не только для профилактики рака, но также могут проложить путь к разработке новых методов лечения болезни, утверждают ученые.

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