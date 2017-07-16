Продолжаются Концерты с одаренной молодежью мира»
В течение июля в Чернигове продлится творческий проект «Концерты с одаренной молодежью мира» академического симфонического оркестра «Филармония», который начался 8 июля.
На сцене Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ демонстрировали свое искусство молодые японские дирижеры Юске Ура и Ісана Ии. Под их руководством оркестр «Филармония» исполнил произведения Людвига ван Бетховена – Симфонии №5 и №8.
Музыкальный цикл «Концерты с одаренной молодежью мира» продлится в течение июля, в нем примут участие молодые музыканты и дирижеры со всего мира в сотрудничестве с оркестром «Филармония» Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ.
Источник: Общественный корреспондент
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