Продажи новых авто в Украине выросли на 36%

despravda | 03.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-10-02 22:47

Продажи новых авто в Украине выросли на 36%
Сентябрьские продажи новых легковых автомобилей в Украине относительно сентября 2016 года выросли почти на 36%.

Об этом сообщает пресс-служба “Укравтопрома”.

Как отмечается, в сентябре 7,84 тысяч новых машин получили украинские номера, что является лучшим показателем с начала года.

“Титул самой популярной марки на украинском рынке сохранила за собой Toyota, машины которой избрали 1,144 тысяч покупателей. В результате сентябрьские продажи Toyota в отношении 2016 года выросли на 36%”, – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, второе место завоевал Volkswagen, чьи продажи выросли в 2,6 раза до 757 новых авто.

С результатом 712 машин и ростом 37% до сентября 2016 года на третье место опустилась Renault.

На четвертом месте по объему продаж – Skoda, реализация которой – 594 авто (+83%).

Пятым в рейтинге стал корейский бренд KIA, продажи которого выросли на 9% и составили 460 штук.

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