Проблемы с месячными – тревожный сигнал
Беременность. Если ты сделала тест, а он отрицательный, это совсем не означает, что ты не беременна. Ты просто могла неправильно его сделать, или тест был бракованным. Если есть сомнения – повтори тест несколько раз, покупая продукцию разных производителей. 100% результат даст только визит к врачу и специальные анализы.
Нарушения гормонального баланса. Оно случается, если долгое время принимать гормональные контрацептивы, или если было прерывание беременности (произвольное или непроизвольное). В этих случаях гормональный баланс может восстановиться за пару месяцев.
Неправильная диета. Некоторые девушки, чтобы похудеть, садятся на очень строгую диету, и часто доводят себя буквально до истощения. За это у них могут быть задержки, а иногда и вовсе прекращаются месячные. В таком случае диету нужно немедленно прекратить, потому что это огромный стресс для организма, который имеет очень плохие последствия для здоровья.
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Спорт. Если ты долго не занималась никаким спортом, а потом резко решила заняться собой и дала телу большие нагрузки, организм может испугаться и отреагировать задержкой месячных. Если это так, то все нормализуется, когда ты адаптируешься к нагрузкам.
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