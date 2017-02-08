Проблемный маршрут «Чернигов-Унучки»: в ОГА разбирали транспортный нюанс

despravda | 08.02.2017 | Социум | 2 комментария

На очередном заседании координационного совета облгосадминистрации по вопросам организации пассажирских перевозок в области окончательно определили условия конкурса по перевозке пассажиров по маршруту Чернигов – Унучки. Заседание состоялось сегодня, 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА. От жителей сел Унучки, Табаевка и Рогощи Черниговского района поступило коллективное обращение с просьбой введения дополнительного круглогодичного рейса в обед три раза в неделю. Это требование внесут в новое соглашение, которое заключат с перевозчиком – победителем конкурсных торгов, которые состоятся в ближайшее время. Возможность обслуживания этого рейса к проведению тендера изучается. Также жители села Унучки озвучили требование изменить время отправления зимних и летних рейсов. Утренний круглогодичный – должен приходить на 10 минут раньше, а вечерний летний – на один час позже предварительно установлен. Перевозчик, который сегодня обеспечивает автосообщение областного центра по этим населенным пунктом, осуществлять утренний и вечерний рейс до проведения конкурса весной этого года.

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  • Наталия Максименко

    От водителя я в шоке,почему -то с другими перевозчиками не было проблем ,стоит задуматься,может проблема с кадрами (то бишь с водителем?!) вообще -то человек “человекоугодный

  • Наталия Максименко

    От водителя я в шоке,почему -то с другими перевозчиками не было проблем ,стоит задуматься..,может проблема с кадрами (то бишь с водителем?!) вообще -то он “человекоугодный” по характеру ,как говорят:”Если подашь медку ,или молочка бутылочку ,так остановит там где надо”.А последний раз я была в шоке,- ехала с супругом с вокзала ,купили билеты ,как полагается в кассе (не привыкли к коррупции ,казну державы родной наполняем),а тут все места заняты ,везде сумки стоят,водитель Николай ,постарался, всем места занял заранее … Я просто возмущена ,когда перевозчик отреагирует на такие действия ,или надо обращаться в вышестоящие органы?!