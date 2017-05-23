Проблемная реставрация: баталии вокруг черниговской иконы
Вопрос о реставрации Елецкой иконы Божией Матери оказалось достаточно дискуссионным и непростым. Как известно, все началось с неприятного инцидента: в ночь с 12 на 13 февраля в Петропавловской церкви Елецкого монастыря произошла кража – пропали золотые и серебряные украшения, оставленные верующими у черниговской чудотворной святыни. Но это оказалось не самой большой проблемой. Воры повредили икону, и специалисты-реставраторы после соответствующих исследований пришли к выводу, что она требует немедленного профессионального восстановления. Сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Реставрация – дело сложное и кропотливое, требует особых условий, оборудования и материалов, поэтому было предложено осуществить ее в Киеве, в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре Министерства культуры Украины. Но против этого выступили верующие. Они убеждены, что эту святыню нельзя вывозить за пределы Чернигова, потому что она – оберег города. Кроме сакральной ценности, икона Елецкой Божьей Матери имеет еще и большую историческую и культурную. Она находится в собственности государства и учитывается в Черниговском областном историческом музее имени В.В. Тарновского, который по соответствующим ежегодным договором передает ее в бесплатное пользование Черниговском Елецком Свято-Успенском женском монастырю. Однако контроль за состоянием сохранности иконы и ее целевым использованием остается в зоне ответственности музея. Поэтому вопрос, где, когда и каким образом реставрировать одну из самых ценных реликвий Черниговщины, решался путем длительных переговоров между руководством музея и представителями монастыря. В результате уже заключено два договора. Один – о передаче во временное пользование иконы от музея в монастырь. Второй – об обеспечении надлежащих условий для осуществления реставрационных работ. Его подписали директор исторического музея Сергей Лаевский, настоятельница монастыря игуменья Нектария и представители Национального реставрационного центра. В ближайшее время должен быть заключен третий – о финансовом обеспечении реставрационных работ. Его подпишут игуменья Нектария и реставраторы. Только после этого начнутся восстановительные работы. Сколько времени будет занимать реставрация, пока не известно. Ведь специалисты тщательно исследовать состояние иконы и качественно выполнить свою работу. В течение месяца после завершения восстановления Икона Елецкой Божьей Матери снова будет доступна для широкой общественности.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым