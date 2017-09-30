Пробиотики и пребиотики, или Чем набитый живот?
2015-03-18 13:14
Пробиотики и пребиотики, или Чем набитый живот?
Всем известно, что микрофлору кишечника нужно поддерживать. А если поддерживать недостаточно хорошо, случится дисбактериоз, и ее нужно будет восстанавливать. Можно йогуртом, можно капсулами.
Йогурт вкуснее, капсулы как-то солиднее – тут каждый выбирает, что ему ближе. Но должен быть здравый смысл: верить всему, конечно, не стоит. И вот почему.
Что такое пробиотики
Бактерий, живущих в теле человека, в несколько раз больше, чем клеток самого организма, одних только их видов – несколько сотен. Располагаются они преимущественно в кишечнике. Там часть бактерий помогает, например, переваривать пищу, часть – относится к потенциально опасным, но себя особо никак не проявляет, что позволяет мирно сосуществовать с другими. Под воздействием антибиотиков или других препаратов, а также различных заболеваний то равновесие, которое было установлено среди обитающих в кишечнике микроорганизмов, нарушается. В итоге патогенные бактерии выходят из-под контроля и могут провоцировать диарею, боли, метеоризм и т. Д. И в этом случае в кабинете врача обычно можно услышать: “У вас дисбактериоз”. По сути, это то же самое, как если бы травматолог записал в карточке человека со сломанной рукой: “Диагноз: боль в руке”. Дисбактериоз – это не самостоятельное заболевание, это симптом. И, конечно же, прежде всего, необходимо найти причину. Тем не менее, в некоторых ситуациях попытки “восстановить микрофлору кишечника” могут быть оправданы. В этом случае обычно используют пробиотики (препараты, содержащие “полезные бактерии”) и пребиотики (то, чем они кормятся). Существует также метод пересадки кала, но широко он не применяется.
Когда нужны пробиотики
Хотя к пробиотикам проявляют повышенный интерес, убедительно доказать их эффективность удалось лишь в небольшом количестве случаев. По всей видимости, пробиотики действительно помогают при антибиотик-ассоциированной диарее. Так как антибиотики убивают бактерии, пробиотики нужно принимать за два часа до антибиотиков. Скорее всего, у детей при диарее, вызванной ротавирусом, эффект оказывают большие дозы лактобактерий – длительность болезни сократится на полдня. Есть данные, указывающие на то, что при синдроме раздраженной толстой кишки, непереносимости лактозы и осложнениях лечения язвенного колита пробиотики также помогают. Однако в случае с этими заболеваниями необходимы дополнительные исследования.
Когда бессмысленно использовать пробиотики?
Недавно было установлено, что эти препараты никак не влияют на течение колик у детей. “Укрепления иммунитета” – тоже не лучшая идея. В Европе запрещено рассказывать в рекламе прибылей и йогуртов с “полезными бактериями” о сокращении числа простуд и вообще улучшении работы иммунной системы благодаря этим продуктам. Дело в том, что такой эффект не доказан, и даже, скорее, доказано обратное.
Врачи также не рекомендуют “поддерживать” микрофлору кишечника с помощью профилактического приема пробиотиков. В этом просто нет смысла. Чтобы понять почему, достаточно знать механизм действия пробиотиков.
Как работают пробиотики
Существует несколько предположений, как именно пробиотики помогают справляться с заболеваниями и неприятными симптомами. Например, считается, что пробиотики прямо или косвенно убивают те бактерии, которые приносят организму вред, а также сокращают их рост. Более того, они замещают “полезные бактерии”, которые погибли под действием каких-то препаратов или заболевания – таким образом пробиотики помогают восстановить необходимое равновесие. (Хотя, безусловно, их количество мало.)
Какие выбрать пробиотики
У желающих купить пробиотики есть два пути: в продуктовый магазин или в аптеку. Конечно, йогурты приятнее на вкус, чем таблетки, но проблема с ними заключается в том, что никто не может предсказать, какое количество бифидо – и лактобактерий в итоге окажется в кишечнике. Дело в том, что они какое-то время “ждут” покупателя, затем проходят через соляную кислоту в желудке, которая уничтожает значительную их количество, и только после этого оказываются там, где они больше всего нужны.
Состав прибылей из аптеки может быть более разнообразным, чем в йогуртах. Хотя, конечно, бифидо – и лактобактерии встречаются чаще всего. Эти препараты обычно имеют кишечнорастворимой оболочкой, что, возможно, помогает им дойти до кишечника в предполагаемом количестве. Но гарантировать ее качество никто не может. На Западе, где все, что выпускается на фармрынок, проходит строгую проверку, пробиотики относитесь ни к лекарствам, а к биологически активным добавкам, в России же эти препараты (а в некоторых случаях и Бады) традиционно не проходят качественных исследований эффективности и безопасности. Поэтому желательно, чтобы пробиотики выписал грамотный специалист, к тому же он знает: различные бактерии производят разный эффект и не все методы производства этих препаратов оставляют бактериям шанс выжить.
Что такое пребиотики
Пребиотики – это углеводы, которыми питаются “хорошими” бактериями. Покупать их специально бессмысленно: они содержатся в помидорах, спарже, луке, чесноке, артишоках, цикории и бананах. Сами по себе они не способны справиться, например, с антибиотик-ассоциированной диареей, поэтому целенаправленно вводить их в рацион лучше вместе с пробиотиками.
… В общем, вы поняли, как нужно беречь свой живот и все, что там живет?