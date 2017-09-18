Признание мэра, педофил и фекалии в Стержни: понедельничный сводка новостей

magictr | 18.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Информационный неделя началась с зала суда. Владислава Атрошенко допросили в суде: мэр произносит на совещаниях непроверенную информацию.

А потом потрясающая весть всколыхнула город — Черниговом разгуливает педофил.

Немножко разгрузила напряжение от предыдущей новости разгромная победа «Легенды».

Через бюрократические препоны Менский зоопарк может остаться без новых животных. Однако горожан больше беспокоит экологическая ситуация — в Стержень вылили фекалии.

На Черниговщине неизвестные поборники советизации повалили бюст российского комиссара.

А в Чернигове ищут свидетелей смертельного ДТП.

И несмотря на не очень приятные новости пока еще приятной остается погода — Чернигов побил температурный рекорд.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

 

 

Похожие записи

Об авторе

magictr