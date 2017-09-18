Признание мэра, педофил и фекалии в Стержни: понедельничный сводка новостей
Информационный неделя началась с зала суда. Владислава Атрошенко допросили в суде: мэр произносит на совещаниях непроверенную информацию.
А потом потрясающая весть всколыхнула город — Черниговом разгуливает педофил.
Немножко разгрузила напряжение от предыдущей новости разгромная победа «Легенды».
Через бюрократические препоны Менский зоопарк может остаться без новых животных. Однако горожан больше беспокоит экологическая ситуация — в Стержень вылили фекалии.
На Черниговщине неизвестные поборники советизации повалили бюст российского комиссара.
А в Чернигове ищут свидетелей смертельного ДТП.
И несмотря на не очень приятные новости пока еще приятной остается погода — Чернигов побил температурный рекорд.
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