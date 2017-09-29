Признаки того, что ты употребляешь слишком много сахара – организм посылает сигналы

despravda | 29.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-09-28 21:30

Признаки того, что ты употребляешь слишком много сахара – организм посылает сигналы
Контролируй употребление продуктов, которые содержат много сахара.

Как говорится, сахар — это белая смерть, передает Rus.Media.

Он действительно считается одним из самых вредных веществ. Как только его уровень в крови становится слишком высоким, это может вызвать диабет и другие серьезным проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые заболевания, нарушение работы почек, и даже инсульт.

Независимо от того, болієш ты диабетом или нет, его потребление нужно контролировать всегда. Организм всегда посылает сигналы, когда есть какие-то нарушения. Есть 7 верных признаков того, что ты ешь слишком много сахара.

Постоянное чувство голода

Если ты ешь много продуктов, содержащих большое количество сахара, уровень глюкозы в крови сильно повышается. Это приводит к тому, что она не проникает в клетки. В результате организм не получает необходимой энергии и просит кушать. А это может привести не только к диабету, но и к ожирению.

Постоянная усталость

Здесь та же ситуация, что и с чувством голода. При высоком уровне сахара в крови организм становится неспособным правильно хранить и перерабатывать глюкозу. Как результат, ты чувствуешь себя не только голодным, но и уставшим.

Частое мочеиспускание

Почки не могут нормально перерабатывать жидкость, если уровень сахара в крови высокий. Из-за этого организм растворяет кровь с внутриклеточной жидкостью, а это в свою очередь приводит к частому мочеиспусканию.

Инфекционные болезни

Высокий уровень сахара создает благоприятную среду для размножения дрожжей и бактерий. Инфекции мочевых путей могут возникать как у мужчин, так и у женщин. Но именно у женщин они чаще встречаются, если уровень сахара высокий.

Сухость во рту

Сильное ощущение жажды и сухости во рту — верные признаки того, что ты употребляешь слишком много сахара, ведь это приводит к обезвоживанию. Конечно же, пополнить водный баланс надо, но выбирай для этого напитки без содержания сахара. В идеале — вода без газа. Конечно, этот пункт не относится к жаркого лета, когда организм просит много питья.

Сухость кожи

Сухость и зуд кожи — еще одни признаки чрезмерного поедания сахара. Между прочим, шелушение кожи может произойти на фоне предыдущих пунктов. Так что если ты заметила какой-то из сигналов и в тебя еще и кожа начала чесаться, то лучше сдай анализы на диабет.

Проблемы с концентрацией

Как мы уже говорили ранее, повышенный уровень сахара препятствует проникновению глюкозы, в частности в клетки головного мозга. Поэтому человек с трудом принимает быстрые решения и вообще долго думает.

Контролируй употребление продуктов, которые содержат много сахара. Так ты убережешь себя от многих недугов и проблем с лишним весом. А если ты страдаешь от отечности, то следует также минимизировать количество соли в своем рационе.

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