Привычные пары продуктов, которые нельзя смешивать! – они мешают друг другу нормально усваиваться

despravda | 01.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-01 11:19

Привычные пары продуктов, которые нельзя смешивать! – они мешают друг другу нормально усваиваться
Мы привыкли сочетать эти продукты между собой. Но ученые выяснили…

Рассмотрим случаи, когда употребление некоторых продуктов друг с другом абсолютно бессмысленно, передает Rus.Media.

Кофе и бутерброды с сыром

Такой завтрак давно стал классическим. Но проблема в том, что кофеин препятствует нормальному усвоению кальция из творога. Поэтому лучше употреблять эти продукты отдельно друг от друга.

Макароны и мясо

Ученые считают, что подобная комбинация может со временем спровоцировать сахарный диабет. В процессе пищеварения крахмалистые углеводы, содержащиеся в макаронах, превращаются в сахар. Когда он вступает в реакцию с белками мяса, образуются опасные соединения, способные стать причиной развития болезни.

Гречка и молоко

Гречка и молочные продукты плохо сочетаются. Дело в том, что гречка богата железом, которое мешает усвоению кальция, содержащегося в молоке. В результате продукты нейтрализуют пользу друг друга.

Молочные продукты и бананы

Йогурт, банан – основа многих полосе. Но диетологи считают, что сладкие фрукты нужно есть отдельно, чтобы они лучше перерабатывались организмом и не перегружали его лишними калориями.

Читайте в галерее, какие продукты способны сжигать жир:

Хрен. Ферменты, которые содержатся в корне хрена, способствуют сжиганию жира. Сдабривайте хреном рыбные и мясные блюда.

Фасоль. Насыщенные полезной клетчаткой бобы поддерживают чувство сытости в течение длительного времени. Диетологи рекомендуют фасоль вместо гарнира или добавленной в салат.

Горчица. Горчица стимулирует выделение желудочного сока и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Апельсины. Кто сказал, что жиросжигающие продукты – это обязательно что-то уныло диетическое и невкусное? Один апельсин весит всего 70-90 калорий. А главное: после этого фрукта чувство сытости сохраняется около 4 часов.

 

 

Похожие записи

Об авторе

despravda