Привычные пары продуктов, которые нельзя смешивать! – они мешают друг другу нормально усваиваться
2017-10-01 11:19
Привычные пары продуктов, которые нельзя смешивать! – они мешают друг другу нормально усваиваться
Мы привыкли сочетать эти продукты между собой. Но ученые выяснили…
Рассмотрим случаи, когда употребление некоторых продуктов друг с другом абсолютно бессмысленно, передает Rus.Media.
Кофе и бутерброды с сыром
Такой завтрак давно стал классическим. Но проблема в том, что кофеин препятствует нормальному усвоению кальция из творога. Поэтому лучше употреблять эти продукты отдельно друг от друга.
Макароны и мясо
Ученые считают, что подобная комбинация может со временем спровоцировать сахарный диабет. В процессе пищеварения крахмалистые углеводы, содержащиеся в макаронах, превращаются в сахар. Когда он вступает в реакцию с белками мяса, образуются опасные соединения, способные стать причиной развития болезни.
Гречка и молоко
Гречка и молочные продукты плохо сочетаются. Дело в том, что гречка богата железом, которое мешает усвоению кальция, содержащегося в молоке. В результате продукты нейтрализуют пользу друг друга.
Молочные продукты и бананы
Йогурт, банан – основа многих полосе. Но диетологи считают, что сладкие фрукты нужно есть отдельно, чтобы они лучше перерабатывались организмом и не перегружали его лишними калориями.
Читайте в галерее, какие продукты способны сжигать жир:
Хрен. Ферменты, которые содержатся в корне хрена, способствуют сжиганию жира. Сдабривайте хреном рыбные и мясные блюда.
Фасоль. Насыщенные полезной клетчаткой бобы поддерживают чувство сытости в течение длительного времени. Диетологи рекомендуют фасоль вместо гарнира или добавленной в салат.
Горчица. Горчица стимулирует выделение желудочного сока и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
Апельсины. Кто сказал, что жиросжигающие продукты – это обязательно что-то уныло диетическое и невкусное? Один апельсин весит всего 70-90 калорий. А главное: после этого фрукта чувство сытости сохраняется около 4 часов.