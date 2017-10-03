Привычки, которые мешают жить в достатке
2017-10-03 14:26
Привычки, которые мешают жить в достатке
Состоятельные люди этого не делают.
Университете Браун (Brown University) было проведено одно из самых масштабных исследований в области финансового поведения человека в истории, передает Rus.Media. Только на сбор и обработку данных ушло пять лет – в целом в исследовании приняли участие 50 тыс. семей (более 150 тыс. человек).
Ученые годами следили за тем, как люди обращаются с деньгами, и обнаружили четкие параллели между привычками человека и тем, насколько она финансово успешна. Исследователям удалось создать список плохих привычек, которые мешают разбогатеть тем, кто этого еще не сделал. В свою очередь состоятельные участники исследования этих худших привычек или лишены совсем, или они о них знают и вовсю им оказывают сопротивление.
И хоть это нелегко, зато есть один небольшой, но приятный плюс: эти люди богаты.
Заметим, что в исследование не были включены люди, которые унаследовали свои состояния. Их заслуга, хоть она и большая, но все же заключается в том, что они не растеряли деньги, которые достались им просто так.
Это гораздо легче, чем разбогатеть с нуля. Так что ученых интересовали только те состоятельные люди, которые заработали и продолжают зарабатывать своим трудом. Итак, чем же бедные отличаются от богатых.
1. Вторая работа
Большая часть богатых людей (67%) делает все, что в их силах, чтобы иметь больше одного источника дохода. Это не только инвестиции: люди, у которых нет на это денег, как минимум находят себе вторую работу.
Этим занимаются только 6% бедных. Богатые люди не тратят время – они зарабатывают. И зная, что на одном месте не заработаешь столько, сколько в двух, они и зарабатывают в двух. Они работают в два, три раза больше, и поэтому у них появляется больше денег на то, чтобы потом делать выгодные инвестиции, открывать свой бизнес или вкладывать в себя и учиться новому – что потом, опять же, ведет к более высоким заработкам.
2. Тотализатор
Скачки, покер, ставки в спортивных матчах, покупка лотерейного билета – 77% бедных делают это регулярно, и только 6% богатых заняты тем же.
Здесь можно было бы возразить, что это никакой не показатель, просто бедным нужны деньги и они мечтают разбогатеть. Но в том-то и проблема: бедные тратят деньги, надеясь неожиданно разбогатеть, не заработав.
Если просто откладывать все те же суммы, которые бедный человек тратит на эти пустые и глупые попытки, то через год окажется, что отложена очень приличная сумма.
3. Чтение
Еще одна очень интересная статистика: 79% богатых признаются, что гораздо чаще читают профессиональную литературу и все, что связано с их карьерой и может поднять их профессиональный уровень. И хоть богатые часто говорят, что скучают за художественной литературой, деловая стоит для них в приоритете.
Кроме того что бедные в принципе читают значительно меньше, только 11% из тех, кто читает вообще (а это, прямо скажем, меньшинство), читают профессиональную литературу.
Подавляющее большинство бедных людей читает исключительно для удовольствия. Вы скажете, что в этом ничего плохого нет, и мы согласимся. Только потом не жалуйтесь на бедность.
4. Расходы
Еще выяснилось, что в отличие от бедных богатые люди никогда не покупают вещи, которые им не по карману. Вы удивитесь, но и у богатых постоянно возникают такие проблемы.
Так, бедный купит, например, очень дорогой телефон, хотя есть телефоны и дешевле, да и дорогой ему не по карману и придется взять кредит или потратить деньги, на это не предназначены, и потом долго отказывать себе в более насущных вещах, чем высокое разрешение экрана дорогого телефона.
А вот богатый, как бы он не хотел, скажем, очень дорогую машину, никогда не купит ее, если для этого придется брать кредит или отказывать себе в чем-то другом.
Богатый человек купит себе машину подешевле.
5. Бюджет
И кстати, о расходах вообще. 84% богатых людей тщательно следят за своим бюджетом и прилагают максимум усилий, чтобы не выходить за его рамки. Они заранее решают, сколько и на что потратят, и регулярно подводят итоги своих расходов. У них никогда не возникает вопрос, так интересующий нас ближе к концу каждого месяца: куда делись деньги? Они точно знают, на что их потратили.
А вот среди бедных придирчиво следят за своими расходами только 20%.
Остальные, заплатив за квартиру и счета, просто гуляют на остальное денег не задумываясь о том, на что конкретно и сколько они тратят.
6. Сбережения
Только 5% бедных регулярно откладывают 10% от своего ежемесячного дохода. 20% не откладывает практически никто. Главная причина заключается в том, что эти самые 10% бедным кажутся столь ничтожной суммой, что им не кажется важным ее откладывать. Другие же объясняют это тем, что им трудно будет прожить, не тратя эти 10%.
Первый аргумент глупый, потому что, как бы мало вам удавалось откладывать, у вас появятся сбережения. Если не откладывать вообще, то и сбережений никаких не будет – вообще. Второй аргумент несостоятелен, так как, насколько бы мал ни был ваш доход, вы точно можете прожить, если этот доход уменьшится на 10%.
И имейте в виду: 93% богатых людей откладывают регулярно. Неважно сколько. Главное – регулярно.