Привлекательная вдова, которую мы только видели
2017-10-05 20:26
Привлекательная вдова, которую мы только видели
Вот с кем Хью Хефнер провел последние годы своей жизни.
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На этой неделе в почтенном возрасте — 91 год — умер Хью Хефнер, основатель журнала Playboy, передает Rus.Media. В официальном заявлении было указано, что Хефнер умер от старости в своем доме в окружении семьи. Состояние Хефнера в 45 миллионов долларов было поделено между его детьми, киношколой Университета Южной Калифорнии и множеством благотворительных организаций.
Его третья жена, модель Кристал Харрис, с которой медиамагнат состоял в браке последние пять лет, не была включена в завещание, но ей достался особняк, в котором пара жила.
Мы решили узнать, чем занимается сейчас безутешная вдова. Но на странице Кристал в «Фейсбуке» нашли лишь ее фотографии. И, честно говоря, так увлеклись, что даже забыли о первоначальной цели. И нас можно понять!