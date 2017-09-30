Притула рассказал, почему украинские радио-программы его раздражают
2017-09-30 13:34
Притула рассказал, почему украинские радио-программы его раздражают
Сергей Притула раскритиковал украинское радио.
На официальной странице в Facebook популярный актер и телеведущий Сергей Притула жестко высмеял современные украинские радио-шоу, а также рассказал, как сам работал радиоведущий, передает Rus.Media.
«Я работал на радио 9 лет в линейных эфирах и еще лет 3-4 с тематическими проектами (хит-парады, юмор и т. д.). Звезд с неба не хватал, но и задних не пас. Сегодня немного накипело. P. S. Боже, спасибо, что есть Соня Сотник и Сергей Кузин! », — написал Притула.
Поклонники Притулы поддержали телеведущего. Они стали засыпать его страницу многочисленными комментариями и примерами худших, по их мнению украинских радио-шоу.