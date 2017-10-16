Пришлось выбирать между Богом и идеологией, человек выбрал Бога
2017-10-16 16:03
Пришлось выбирать между Богом и идеологией, человек выбрал Бога
Нашли умершую жену.
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О этот необычайный случай в 70-х годах говорил весь Херсон. И даже была публикация в местной прессе. Херсонцев обнародован факт шокировал. Но не менее они были удивлены и тем, что партийные идеологи разрешили обнародовать такую мистическую историю, передает Rus.Media.
Знакомые и близкие друзья удивлялись любви Маши и Юрия. Они познакомились еще на выпускном вечере, когда встретились при восходе солнца на берегу Днепра. Их встречи переросли в большую любовь. Сразу после окончания института пошли в загс и вскоре сыграли роскошную свадьбу.
После бракосочетания их отношения совсем не изменились, а любви стало еще ярче. Семейная жизнь угнетала лишь непонятная болезнь Маши. Она очень часто стала жаловаться на плохое самочувствие. Однако врачи не могли установить какого-то определенного диагноза, и поэтому лечение ограничивалось теми или иными витаминами и “полезными” советами.
Когда Маша начала терять вес, Юрий бросился искать спасение не только в киевских врачей, но и даже в московских. На то время он уже работал в обкоме партии и имел неплохие связи, и помогало “выходить” на светил науки. Но и от их лекарств Марийка чувствовала себя лучше только некоторое время, а потом снова молодая женщина жаловалась на здоровье и таяла, как свеча, на глазах. Даже вынуждена была уволиться с работы. А все домашние заботы фактически перешли на руки мамы и свекрови. Юрий был в отчаянии, но поделать ничего не мог. Однажды завел разговор со своим товарищем, не обратиться ли ему к Ванге? Знал, что к ней едут весьма почтенные лица. Товарищ эту идею поддержал.
Об этом они снова завели речь на вечеринке во время перекура – Николай пригласил Юрия с женой на день рождения. Пришли к выводу, что надо искать выход на коллег из Болгарии, чтобы те поспособствовали встречи с известной провидицей. Но тут во двор выбежала жена Николая и испуганно закричала:
– Машеньке очень плохо, я вызвала скорую.
Через несколько секунд Юрий в отчаянии, наклонившись над Машей и держа ее за руку, взмолился:
– Потерпи еще немного, сейчас будут врачи.
– Неужели ей повредила и грамина коньяка, – в отчаянии жаловалась жена Николая.
Маша задыхалась и все сильнее давила мужа ладонь. Ее лицо аж перекосилось от нехватки воздуха, в одно мгновение она отпустила руку Юрия и легко вздохнула. Он кричал не своим голосом, не переставая тормошить бездыханное тело. А когда в квартиру забежали врачи, то чуть не на коленях умолял:
– Сделайте что-нибудь!
Но сделать уже ничего было нельзя – Марийка лежала мертвая.
После похорон Юрия окружили большой ненавязчивым вниманием (он не хотел никого слышать и видеть), боясь, чтобы чего с собой не воздействовал. Каждый день он ходил на кладбище и никак не мог осознать, что жены уже нет. Как-то вернувшись с работы домой, вспомнил, что ему уже третий раз напоминают принести партбилет, чтобы отметить уплате партийных взносов. Он заглянул в ящик, где всегда лежали все семейные документы. Но там не было ни партбилета, ни паспорта.
“Когда были похороны, наверное, куда-то невольно положил. А мо’, мама куда-то спрятала”, – мелькнула первая мысль.
Однако мама по телефону сказала, что документов его не видела, но вспомнила, что перед похоронами он, ища какой-то документ, вроде вынимал, а потом снова положил и паспорт, и партбилет во внутренний карман пиджака. Юрий принялся искать документы во всей квартире, но бесполезно – они словно сквозь землю провалились.
Той ночью он аж подскочил во сне, когда ему впервые после смерти привиделась Маша и тихо сказала:
– Твой партбилет у меня в ногах.
До утра Юрий просидел на кухне, сжигая папиросу за папиросой, не в состоянии прийти в себя. В тот день все заметили огромную подавленность коллеги, но внимания на этом не акцентировали, зная его душевное состояние. Юрий о ночное видение, то ли сон – и сам этого не понял – никому не рассказал. Он прекрасно понимал, что у него могут заподозрить нарушения психики. О пропаже партбилета тоже ничего не сказал, зная, что будет иметь проблемы. Мужчина надеялся на то, что он все-таки найдется. Однако тот не находился. Разумеется, об этом надо было заявлять. И как только он решился на такой шаг, ночью снова увидел жену и услышал ту же самую фразу: “Твой партбилет у меня в ногах”. Он опять до утра не находил себе места. И опять ничего никому не рассказал.
Приближалась партийная конференция, и было понятно, что без партбилета никак не обойтись. Понимал: на этой проблеме надо ставить точку. И опять ему ночью привиделась Марийка с той самой фразой, только добавив: “Когда розкопаєш могилу и откроешь гроб, посмотри на мое лицо”. Юрий вскочил и сразу позвонил другу, чтобы тот немедленно ехал к нему. На этот раз они оба сидели на кухне и не только жгли сигареты, но и наливали по рюмке. К утру таки решили: надо немедленно рассказать об этом второму секретарю – его уважали за человечность и взвешенность в принятии решений.
– Я понимаю, поверить в то, что рассказал, невозможно. И так же не удивлюсь, если Вы подумаете, что я свихнулся. Делайте выводы и сами решайте, как быть. Однако я действительно хотел бы открыть гроб жены, – этим закончил разговор с Петром Денисовичем, вторым секретарем обкома партии.
Петр Денисович выхлопотал Юрию разрешение на раскапывание могилы. Посреди ночи определенная бригада подъехала на кладбище. Когда ребята принялись возле работы, Юрию стало жутко. А услышав удар лопаты о гроб, почувствовал, как немеет тело. За считанные минуты его окликнули, чтобы спускался по лесенке в яму. Отклонив конец глазки в сторону и присвитившы хорошо фонарями, начали разглядывать конец гроба. Все были в шоке – там действительно лежали документы! Юрий даже не мог пошевелить рукой. Хоть и пошел на такой отчаянный шаг, однако сомневался, что в гробу женщины найдет партбилет и паспорт. Юрий, что стоял белый, как стена, протянули документы:
– Ну, все. Закрываем.
– Подождите, – еле выговорил мужчина, а потом добавил, – поднимите все глазок.
Когда глазок отклонили, то от увиденного онемели все – на искаженном лице покойницы лежал длинный солитер (один из видов глистов, паразитирующий в кишечнике человека или животного).
– Наконец семья раскрыла загадку болезни и смеоті их Марийки. После этого все они стали очень набожными людьми, и впоследствии Юрий даже рассчитался со своей работы. Нужно было выбирать между Богом и партией. Человек выбрал Бога.