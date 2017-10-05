Пришло время вооружить Украину — The New York Times
2017-10-05 18:34
Пришло время вооружить Украину — The New York Times
Об этом Энтони Блинкен написал в статье для издания The New York Times.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Обозреватель и бывший заместитель госсекретаря в администрации президента Обамы Энтони Блинкен призывает к поставкам оборонительного вооружения Украине, передает Rus.Media.
Об этом Энтони Блинкен написал в статье для издания The New York Times.
Блинкен уверен, что со времени вторжения в Украину три с половиной года назад, президент России Владимир Путин мастерски овладел тактическим реостатом, который он подкручивает то на горячее, то холодное в зависимости от того, как США и Европа реагируют на его действия в Украине.
По словам Блінкена, администрация Трампа формирует политику, которая могла бы привести к прорыву.
– Все начинается с объединенной позиции главных советников Дональда Трампа – вице-президента Майка Пенса, государственного секретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джима Маттиса и советника по нацбезопасности Герберта Макмастера.
Все они считают российскую оккупацию Восточной Украины тем, чем она есть на самом деле: грубым нарушением основных норм международного поведения, которые США помогла установить после Второй мировой войны, – пишет Блинкен.
– То, что может помешать Путину снова повысить градус противостояния на востоке Украине или даже откусить еще больше территории страны, – это осознание, что, если это случится, его войска несут серьезные потери, – отмечает Блинкен.
– Канцлер Германии Ангела Меркель, в свое время ведущий оппонент предоставление летальной оружия, теперь не исключает такой идеи. Ложь из уст Путина, год за годом, приносит такой результат. Поставки оборонного вооружения Украине – это идея, время которой пришло, – пишет Энтони Блинкен.