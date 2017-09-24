Пришельцы могут напасть на Землю в любой момент
2017-09-24 17:19
Пришельцы могут напасть на Землю в любой момент
В ближайшее десятилетие ученые хотят создать свой «космический Интернет», в котором будут отслеживаться радиосигналы с других галактик.
Группа исследователей считает, что пришельцы могут осуществить вторжение на Землю в любой момент, потому что уже в течение 10 лет они посылают различные радиосигналы, передает Rus.Media.
В ближайшее десятилетие ученые хотят создать свой «космический Интернет», в котором будут отслеживаться радиосигналы с других галактик. На текущий момент человечество только становится свидетелем частых вторжений НЛО в самых разных уголках планеты. Некоторые уфологи всерьез считают, что инопланетные расы могут в любой момент совершить нападения на Землю. Они считают, что людям нужно серьезно задуматься над этим, и в случае атаки быть готовыми.