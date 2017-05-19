Прилуки приглашают на Миколину ярмарку (Афиша)
19.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
20-21 мая в Прилуках будет происходить Миколина ярмарка. Программа обещает быть разнообразной и насыщенной. Будет работать выставка народных картин, почтят память выдающегося актера Николая Яковченко, состоятся фестивали уличной музыки, юмора, будет работать фольклорная площадка. А какая же ярмарка без угощений и торговли! И это еще не полный перечень сюрпризов для прилучан и гостей города.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым