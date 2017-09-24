Прилуки отметили Воздвиженская ярмарка и День города (Фото)
Прилуки заполонили народные мелодии и радостный шум Воздвиженской ярмарки. Тысячи прилучан собрались в центральной части города, чтобы приобщиться к одному из главных исторических и культурных явлений прошлого и настоящего.
Официальная делегация торжественно открыла ярмарку для посетителей и умельцев-продавцов из разных уголков страны.
После на Центральной площади состоялась церемония вручения знака отличия городского головы “За заслуги” по случаю Дня города Прилуки.
Завершала праздник концертная программа с участием творческих коллективов города и Украины, а именно группы “ТИК”, Киевского вокально-хореографического ансамбля «Украиночка» и группы “Фристайл”.
Источник: Прилуцкий городской совет
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