Прилуцкие воруют…
В результате операции криминальной полиции и РПОП задержан «на горячем» ранее судимый гражданин с похищенными в монастыре иконами.
Об этом сообщает сектор коммуникации главного управления Национальной полиции в Черниговской области.
Несколько дней назад полиция получила оперативную информацию, что на территории Черниговского Елецкого женского монастыря готовится преступление. Речь шла о возможности кражи старинных икон из помещения ігуменського корпуса монастыря.
Оперативники уголовного розыска вместе со спецназовцами устроили засаду.
И действительно, после первой ночи, когда на улице погасли фонари, послышался шорох… Мужчина подошел к зданию, профессионально открыл окно и быстро залез внутрь.
Когда вор выходил из корпуса с похищенными иконами, полицейские задержали мужчину со спортивной сумкой, где находились две похищенные иконы Божией Матери.
Задержанным оказался прилучанин, ранее судимый за убийство по неосторожности. Правда, мужчина отсидел в СИЗО всего полтора года и вышел на свободу. Однако на путь исправления не стал…
Иконы не попадут к чьему закрытого собрания древностей и не будут перепроданы поклонникам антиквариата.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса – кража с проникновением. Подозреваемого закрыли согласно статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым