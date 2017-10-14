Приложения для смартфона, которые помогают скрыть походы “на лево”
2017-10-14 23:11
Приложения для смартфона, которые помогают скрыть походы “на лево”
Как вычислить предателя.
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Вы, вероятно, не смогли поймать изменника на горячем, просмотрев его электронную почту, сообщения или историю браузера, передает Rus.Media. Но сегодняшние прелюбодеи слишком искусны, чтобы оставлять очевидные следы своих деяний. Теперь они используют программы, чтобы скрыть свои грязные секреты. Вот некоторые из них:
Private Photo
Если бы вы проверяли телефон вашего партнера на признаки измены, вы бы догадались открыть калькулятор? Именно так, что нет. Иконка программы Private Photo выглядит как калькулятор, но после введения правильного пароля открывает хранилище секретных изображений, которые никогда не появятся в основной библиотеке фотографий телефона.
Tiger Text
В то время как приложение Tiger Text было официально создано для использования в бизнесе, предатели также присоединились к его пользователям. Он позволяет пользователям скрывать входящие сообщения и звонки того, кого вы не хотите слышать (например, любовницы). Когда кто-то нежелательный пытается позвонить на ваш номер, приложение сообщает ему, что абонент не может ответить на ваш звонок.
Nosy Trap
Если у вас роман на стороне, и вы біїтеся, что ваш партнер может раскрыть его, Nosy Trap поможет вам поймать их, прежде чем они застанут вас. Вы включаете приложение, когда оставляете свой телефон без присмотра, и, когда кто-то пытается заглянуть в него, приложение делает его снимок.
Fox Private Message
Если вы входите в своего партнера и видите, что он трясет мобильное устройство, остерегайтесь, – он может пользоваться Fox Private Message, которое удаляет все сообщения, когда телефон встряхивается. Более того, приложение скрывается в телефоне, и, после того, как вы обозначили номер абонента как частный контакт, любое сообщение от него приходит прямо в приложение, а не в общую папку.