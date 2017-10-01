Прикольные поздравления с Днем учителя 2017
2017-10-01 10:50
Прикольные поздравления с Днем учителя 2017
Сегодня Украина отмечает профессиональный праздник – День учителя.
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Пустовали не раз и не два
И уроки срывать умели
У вас болела от нас голова,
Но вы все равно нас любили.
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С Днем учителя прекрасным! Пусть сияет небосвод.
И работать не зря вам в этот учебный год!
Пусть зарплата растет, и умнеет ученик,
А пятерки заполняют и журналы, и дневник.
В выходные тоже счастье пусть вас ждет, учителя,
Будут рядом и родные, и хорошие друзья.
К вашим ножкам будут звезды ярко сыпаться с неба,
Чтобы радоваться, к жизни сохраняя интерес!
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К пока солнце светит с высоты,
Щебечут птицы, зацветают цветы,
Мы Вам жизнью желаем твердо идти,
И днем грядущим от души радоваться!
Пусть счастье всегда сопутствует Вам,
Человеческое уважение и почет не проходят,
А вашу мечту и труд всегда
Лишь признание венчают!
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У нас прекрасный праздник всех учителей,
И надо нам искренне их поздравить.
И приготовиться к урокам посильнее,
И двойки все старательно исправить.
Мы понимаем, что для нас стараетесь,
Но на уроках часто нам охота пошутить.
Спасибо, что вы пытаетесь понять нас!
Мы обещаем, очень сильно вас не злить.
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Сегодня, в День учителя, хочу Вам пожелать,
Чтобы все без исключения ответили на “двенадцать”.
Чтобы лентяйка пропащие, как бабочки на свет,
Вдруг потянулись к знаниям, забыв и про буфет.
Чтобы каждый над уроками усиленно пыхтел.
А в классе было убрано, и не терялась мел.
Чтобы вместе все усвоили за год материал,
И Вам директор премию за это чудо дал.
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Чтобы в современной школе сейчас выкладывать,
Особым талантом вам нужно владеть,
Необходимо нервы свои держать в узде,
Всегда с учениками “на одной волне”.
Желаем мы терпения, добра учителям,
Любви и оптимизма, сил, радости всем вам,
Зарплаты – только отличного, успехов во всех делах,
И наслаждаться отпуском всегда на островах!
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Вас поздравляют коллеги, друзья
В праздник красивое, приятное и светлое.
И от того, наши учителя,
Радость пусть будет реально заметной!
Пусть дома всех чай и тортики ждут,
Будет много гостей хороших,
Премию вдруг на работе дадут,
Чтобы стало вашу жизнь слаще пирожных!
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Учитель, сегодня Ваш праздничный день!
И вот что мы скажем: Вы настоящий гений.
Ведь Вы выгоняете глупость и лень
Из всех шалопаев без тени сомнений.
У Вас на шпаргалки наметанный глаз,
Вы горным орлом на контрольных летаете.
И Вы в педагогике – признанный ас.
Но верим, сегодня Вы нас пощадите.
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Учитель – это человек,
С очками и строгим взглядом,
Требует вечно какой-то конспект,
Твердит, что нам надо учиться!
Но если не он, кому нужен дневник?
Где набраться полезных знаний?
Так что труд ваш могучий и великий!
В День учителя вас поздравляем!
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