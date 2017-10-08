Прикольные поздравления с Днем юриста
2017-10-08 09:10
Прикольные поздравления с Днем юриста
Сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник – День юриста.
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***
Сегодня город шумит
Ребята поголились чисто,
Девки надели ожерелье.
Это сегодня – день юриста.
Выпьем водки банка.
Кто не в состоянии – грамм по триста.
Будем гулять до утра.
Потому что сегодня – день юриста.
***
Законы сложены в папки.
В кодексах какие-то закладки
В голове – какие-то статьи
И защита права на цели.
Какие-то вопросы? Идем в суд.
Проблемы?
Решат!
Не будет!
Когда до дел взялись они –
Фемиды дочери и сыновья.
Они умеют, знают, хотят
И делают!
(Хоть бы не сглазит ).
Еще и так, что их авторитет
Растет сразу аж на метр
Все согласно канонов
И согласно предписаний закона
И согласно имиджевых дел.
Чтобы только оклад все время рос…
И чтобы серйознішали темы,
Чтобы быстрее зваться “партнеры…”
И все же лучшая из этих черт,
Это скромно зваться – Юрист.
***
Нервы как будто из камней
Незапятнанное совести
В спорах всегда прав
Знает хорошо римское право
Сердце чуткое. Руки чистые.
Коньяка налить юристам!
***
Было так, так есть
И всегда будет,
Закон для нас
Выводил из тьмы.
Чтобы доверяли,
Верили нам люди,
И честным людям
Верили все мы!
***
В наш век бесправия, уймы норм
Юрист как поводырь слепого –
Всегда подскажет верный путь
И в рамках правового поля.
Он – страж закона, он оплот
От произвола защищает,
Его работа под час нам
Довольно жизнь всем упрощает.
Так пожелаем мы ему:
успехов, достижений новых,
Чтобы хотелось и моглось
Вести сліпців среди гущ законов!
***
Мы о Вас когда то пели
Очень верные слова
И работа ваша действительно
И опасна, и важна.
День юриста мы считаем
Общим праздником страны.
Вас сердечно поздравляем –
Вы Родине нужны.
***
Украинский юрист
Есть ум и талант,
Трудолюбивый, упорный,
Хотя не проклятый не мятий.
Везде успеет, моторный,
Пашет как раб черный,
Пишет Совет законы
А юрист тихо стоне
Нигде бедному деться,
К кому прислониться?
Грусть долой и тошноту!
Ну-ка, все на работу!
Отпразднуем праздник!
Чтобы жилось богато,
Чтобы хотелось, моглось,
И чтобы все это сбылось!
***