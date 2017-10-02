Прикольные и смешные смс поздравления с Международным Днем врача
2017-10-02 10:47
Прикольные и смешные смс поздравления с Международным Днем врача
Очередь из больных пусть будет совсем коротенькой, их недуги быстро проходят, а благодарность пациентов станет безграничной, как и оплата твоего благороднійшої и сложной работы!
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Будут пусть свободными палаты
И достойными у медиков зарплаты,
Пусть режим все пациенты соблюдают,
И спасибо сказать не забывают.
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Медсестры, юбки короче,
Костюм оденьте, доктора,
В день медика желаю с ночи
Гулять до самого утра!
Пусть здоровье не подводит,
В году зарплата вырастет,
Пусть кризис стороной обходит
И только радость в жизни ждет!
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С днем медика вас поздравляю,
Успехов желаю больших!
Все будем здоровыми, знаю –
Ни с вами других вариантов!
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К вам, которые знают толк в аптечных препаратах
С мудреным латинским названием,
Шлем бурный поток сердечных поздравлений
С октябрьским днем медицинским.
Пусть, как фармацевт, вам судьба добавляет
Настойку хмельного веселья
В сироп из любви, и всю жизнь заставляет
Пить счастье целебное зелье!
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Сегодня гуляй, медработник, и пей,
Танцуй, и коленок своих не жалей!
Сегодня твой день, отдохни от работы,
Оставь на потом все дела и заботы,
А завтра вернешься в халатике белом,
Чтобы снова служить благородному делу.
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От разных печалей вам срочно укол
Назначу я сделать иголочкой острой,
Чтобы вы, дорогие врачи и медсестры,
С улыбкой всегда выполняли свой долг.
Еще – ДДТ на все тело страстью,
Любовью массаж, ингаляции счастьем!
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