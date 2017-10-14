Приятные на вид, ухоженные ручки..
2017-10-14 16:38
Приятные на вид, ухоженные ручки..
Очень интересно мазь действует, например, умеренно убирает морщины, могут исчезнуть пигментные пятна, а также трещины на руках.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Для начала растворяем в 1 л теплой воды 2 ст.л. соли затем опускаем свои руки, необходимо подержать в этом растворе примерно 10 минут.
Следующий шаг, вынимаем руки но раствор не смываем, макаем ладони и смазываем мазью (1 ст.л. растительного масла + 1 яичный желток +1 ст.л. меда, через 20 минут смываем.
Эффект супер замечательный: кожа рук становится эластичной, мягкой, а также трещины проходят буквально за 3-4 дня! (Зависит от организма)
Мы женщины хотим всегда в своем теле чувствовать себя на все 100%, а если ничего не делать такого чувства не будет !!!