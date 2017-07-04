Приготовление пищи вредно для женского здоровья – ученые
Исследователи из Чикаго доказали, что частое приготовление пищи вредит женскому сердцу.
К такому выводу ученые пришли в результате исследования, которое они проводили 14 лет.
Так, ученые утверждают, что состояние здоровья женщины сильно страдает под действием постоянного занятия кулинарией. По мнению специалистов, женщине нельзя много времени находится на кухне, а точнее возле плиты, если она хочет поддерживать свое здоровье на должном уровне.
Специалисты обнаружили у женщин, часто готовят у плиты, сбой гормональной системы, а также повышение давления, что приводит к сердечным заболеваниям. Все это связано с целым рядом факторов. Прежде всего, речь идет о перепаде температур в плиты, которые женщина испытывает на себе в течение дня.
Кроме того, такие женщины всегда вынуждены пробовать разную пищу, что негативно сказывается на весе и в итоге приводит к ожирению. А также это большая нагрузка на ноги и позвоночник, пишет ladyhealth.
Ученые говорят, что постоянное приготовление может приводить к серьезным проблемам. Поэтому стоит время от времени отдыхать от этого домашнего занятия. Даже в случаях, когда женщина не ходит на работу и домашние обязанности — ее единственное задание в течение дня. Интересно, что другие домашние дела не оказывают такого негативного влияния на здоровье женщины, как кулинария.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым