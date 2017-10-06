Приемные родители сожгли тело умершей шестилетней девочки
2017-07-25 16:30
Приемные родители сожгли тело умершей шестилетней девочки
Сожженные останки ребенка нашли на дне водоема.
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Полиция установила, что приемные родители инсценировали ее исчезновения, чтобы скрыть смерть, передает Rus.Media.
По данным правоохранителей, сожжены останки ребенка, которые нашли на дне водоема, действительно принадлежат Амине Менго. Ее вместе с братом воспитывали приемные родители.
Родная мать уехала за границу, а бабушка не могла ухаживать из-за проблем со здоровьем.
2 июня приемные родители заявили о пропаже девочки, мол, она потерялась по дороге на вокзал. Однако впоследствии признались, будто Амина умерла после приема гормональных лекарств для роста. А воспитатели, испугавшись ответственности, решили избавиться от тела.
Вечером 2 июня 2017 года приемные родители Амины – Татьяна и Юрий Кудрявцеви – отъехали 16 км от Кривого Рога в сторону Николаева и свернули в лесополосу. В металлическом контейнере они сожгли ее тело и выбросили остатки в водоемов, – отметил начальник следственного управления Кривого Рога Александр Гоптарев.
Брата Амины сейчас забрали в дом-интернат. Пока полиция инкриминирует горе-родителям статью “надругательство над телом умершего”. Им грозит до 7 лет за решеткой.