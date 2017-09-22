Придерживается в Черниговском горсовете бюджетный регламент?
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Депутат Черниговского городского совета от «Нашего края» Виктор Быстров заявил о нарушении бюджетного регламента во время проведения депутатских комиссий и сессии при рассмотрении финансовых вопросов.
Об этом он сказал во время выступления на сессии 21 сентября.
По словам Виктора Быстрова, горсовет одобрил бюджетный регламент, но на самом деле он не выполняется. Почти каждый раз проект решения о бюджете города и изменения в бюджет, что рассматривается на депутатских комиссиях, реально не содержит тех изменений, которые вносятся на рассмотрение сессии.
Окончательно все корректировки соглашаются на бюджетной комиссии, рассылаются на электронную почту депутатам накануне сессии, что депутаты могут не знать, за что голосуют на заседании сессии.
«Я не преувеличиваю – большинство депутатов не знает и не понимает, за что именно голосуют. Никто ни с кем этих изменений не согласовывает», – резюмировал депутат от «Нашего края».
Часто в такой способ осуществляют «перебрасывания» денег из финансирования одних объектов на другие. Этой сессии, в частности, сняты средства с финансирования проектирования реконструкции Летнего театра Центрального парка культуры и отдыха, а также проектирование школы в микрорайоне Масаны.
Виктор Быстров убежден, что деятельность горсовета в сфере городского бюджета должна быть более прозрачной и открытой, направленной на диалог власти и общественности.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»
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