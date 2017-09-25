Причины самоубийства девятилетнего закарпатского школьника (видео)

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-25 14:18

Причины самоубийства девятилетнего закарпатского школьника (видео)
Стали известны причины самоубийства школьника.

9-летний школьник Эрнест Яров с Больших Берегов повесился за плохую оценку и непонимание, передает Rus.Media. К таким выводам пришли криминальные эксперты.

В школе он считался одним из лучших учеников. Однако в тот день с ним произошли две неприятности с которыми мальчик не смог справиться. Как оказалось, он получил плохую оценку, а также предупреждение за поведение, ведь передавал во время урока “секретные письма”. Учитель пригрозил, что сообщит об этом родителям.

Также предполагают, что в Эрне были сложные отношения с другими школьниками. Мальчик был слишком открытым и часто говорил все что думает в глаза. Травля со стороны сверстников также могло повлиять на роковое решение.

— Их семья известна всем в Великих Берегах, и мы не понимаем, как это могло произойти. Эрне был добрым и воспитанным ребенком, и насколько знаю, хорошо учился в школе. Теперь каждый в деревне пытается выяснить, что могло произойти и что это была за проблема с которой он не нашел выход, – говорит журналистам местный мужчина.

Криминальный психолог Йожеф Вейг говорит, что для некоторых слишком чувствительных детей достаточно услышать о себе лишь несколько негативных отзывов, чтобы принять решение, что больше нет причин жить.

— Такая трагедия может иметь несколько причин. В первую очередь, когда взрослые не прикладывая усилий ожидают от ребенка хороших результатов и оценок. Дети сегодня уже начинают ходить в школу, имея определенные базовые знания – такие как чтение и письмо – и их не обучают бороться за определенную цель, которой они могли бы достичь. Именно поэтому они часто сдаются после первой же неудачи, – говорит психолог.

Йозеф Вейг утверждает, что одна из важнейших задач родителей – это не поднимать слишком высокую планку для ребенка, а дать ей понять, что каждый имеет право на ошибку.

Трагедия стала тяжелым потрясением не только для жителей Больших Берегов. Смерть Эрне оплакивают члены его семьи, друзья, одноклассники и члены юношеской футбольной команды “Берегвидейк”, членом которой был мальчик.

На странице футбольного клуба разместили видео, в котором вспоминают о Эрне.

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