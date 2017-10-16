Причины, по которым мужчина на вас никогда не женится!
2017-10-15 20:22
Причины, по которым мужчина на вас никогда не женится!
Спрашивается, почему? Как минимум 12 причин такого «потребительского» поведения мужчин.
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Он пришел; может, съел приготовленные вами первое, второе и даже выпил кофе; рассказал про кретина начальника и новую подружку лучшего друга, поиграл в «танки», устроил вам приятный интим под любимую музыку, а утром, как обычно, пошел с тривиальным «Ну, пока, до вечера!» Вы как бы пара и уже практически семья , но предложения руки и сердца все нет.
Спрашивается, почему? Как минимум 12 причин такого «потребительского» поведения мужчин.
Он уже женат
Вы можете это знать и ждать, когда любимый, наконец, все-таки бросит свою «грымза», прискачет к вам на белом коне с бриллиантовым кольцом в коробочке, страстью в сердце и предложением на устах. Хм, если история длится более года и пока только в статусе страстных деклараций перед борщом или сексом, а вы все еще не представлены его друзьям, знакомым, родным, – делайте выводы.
А если он позиционирует себя как свободный мужчина в расцвете сил, но раз вас удивляет осведомленностью в детских болячках и размерах женского белья, загляните при случае в паспорт любимого, в его аккаунты в соцсетях. Возможно, сделаете для себя «открытие». Бывали случаи, когда свободный любвеобильный орел оказывался законным мужем и отцом-героем трех детей, а в город подался на заработки и исправно ежемесячно высылает семейства деньги.
Вы – запасной вариант
У многих амбициозных мужчин есть своя «скамейка запасных». Он ждет ту самую, которая будет реализацией его мечты – 90-60-90, пятый размер груди, ноги, бразильская попа и другие бонусы – а пока такая дева не встретилась на его пути, он приятно проводит время с симпатичной доброй умницей. То есть, с вами. Тем более, если с вами интересно поговорить хоть о перспективе импичмента Трампу, хоть об аллюзии в Бунюэля, хоть о теории струн или индексе Доу Джонса во вкусный, вами же приготовленный ужин.
Вы похожи на его бывшую
У него был роман, он расстался с барышней, которая оказалась неадекватной истеричкой, транжирой, неряхой, в общем, ужас-ужас. А потом встретился с вами – рассудительной и веселой девушкой, но … у вас такой же, как у НЕЕ, цвет глаз, волосы, похожая фигура, вы также любите утром капучино и носить чалму из полотенца на голове после душа. В итоге, он постоянно вздрагивает, когда вы – в чалме и с чашкой кофе – оказываетесь в непосредственной близости.
Он лечит старые раны
Кто-то из нашей доблестной «братии» дочерей Евы (на всякий случай среди нас стерв, «вампирш» и заядлых «ведьм») так ранил вашего милого ангела в самое сердце, что он до сих пор зализывает старые раны и продвигается в любовных отношениях, услуги в сфере … болоту. Учитывая, что он делает маленькие шаги и перед каждым каждый раз палкой пробует дно, для любовной реабилитации понадобится очень много времени.
Отношения развиваются по «старому» формату
Люди, которых мы любим, – это наше зеркало. Проще говоря, любимые люди нам даются, чтобы мы лучше узнали себя и поняли, с каким человеком нам будет хорошо по жизни, а кому мы сами не подходим.
Не все это понимают, поэтому часто влюбляются в один и тот же тип людей, с которыми им совершенно не по пути в личной жизни. Отношения из раза в раз доходят до «критической точки» и уходят в пике … Не исключено, что ваш любимый, с которым у вас еще недавно была страсть, вдруг понял, что и эти новые отношения развиваются по той же «траектории».
У него мало денег
Очень популярная причина. Он порядочный, сознательный, то есть, понимает, что семейная жизнь требует вложений – квартира, коммунальные услуги, продукты, подарки любимой жене, а еще дети пойдут … в Общем, любимый считает, что пока он не заработает свой первый миллион, предлагать руку и сердце он просто не имеет права. Тем более, если вы то и дело намекаете, что у каждой девушки должна быть шикарная свадьба.
Он не хочет быть зятем
Он в принципе не хочет иметь еще одну маму – «маму в законе», с которой он уже знаком, и она уже начала его воспитывать или использовать как извозчика на дачу, носителя на базаре, «ассистента» или «посудомойку» на кухне. Не исключено, что ваш папа чрезмерно активен в общении и спряжении будущего зятя к дегустации домашнего самогона и поездкам на рыбалку, которую ваш молодой человек не переваривает.
Он дорожит мнением друзей
А друзья уши ему прожужжали вопросами: что он в вас нашел? Особенно, если вы слишком рьяно решили сделать из объекта страсти «человека», то есть, вытащили из любимой компании фанатов футбола и пива или игроков в те же «танчики», переодели в костюм с галстуком и научили есть вилкой и ножом.
Мужчина, как правило, терпит это «превращение» пока сильная страсть. Однако время страсти ограничена, и перспектива снова надеть любимые джинсы, футболку с шуточным принтом и попить пивка под матч «наших с ненашими» становится все более привлекательной …
Вы слишком навязчивы
Часть доводов вы можете прочитать в предыдущем пункте. А на приложение – узнайте, что вчера еще свободный человек с трудом переносит пусть и любимую женщину 24/7, тем более, если она чрезмерно навязчиво привносит в жизнь мужчины свои правила. Он любит копченую курочку, а вы настаиваете на вегетарианство и поедании пророщенной пшеницы утром.
А еще эти разговоры о сумочку, новые сапожки, секретаршу-дурочку, покалывание в боку, новую массажистку, распродажа духов, премьеру бестселлера в выходные, погоду в Зимбабве … И так каждый вечер. Мозг любимого готова лопнуть.
он интроверт
А, может, даже социопат (привет, Шелдон Купер!), И даже то, что вы сидите с ним рядом на диване, вызывает у него напряжение и желание пересесть на «свободную территорию». Он не делится едой, не любит обниматься, не позволяет ставить вашу зубную щетку в его стаканчик в ванной, не потому что он скряга – он просто так устроен. Перспектива видеть вас каждый день, просыпаться в одной кровати и сидеть за одним столом его просто пугает. Пока пугает.
Он слишком любит порядок
Встречаются такие эстеты-перфекционисты, для которых порядок в квартире, на рабочем столе, в шкафу – фактор внутренней гармонии. В таком случае даже брошенные на пол в порыве страсти стринги обойдутся вам, как минимум, в пренебрежительный взгляд после интима. А если вы еще и накрошили в него на кухне или оставили грязную чашку возле ноутбука …
Он вас не любит
Давайте начистоту. Это, пожалуй, главная причина, по которой человек даже мысли не допускает о том, чтобы повести вас под венец. Для молодого человека современной формации женитьба сама по себе то же безрассудство типа прыгнуть с парашютом из стратосферы или подняться на Эверест. Для такого поступка нужны страсть, похожая на безумие и одержимость.
А вы ему просто нравитесь – потому что вы милая, хорошая, добрая и вообще замечательная. Но на Эверест он ради вас не полезет. Ну и не надо. Этот – не полезет, а другой – вполне даже будет готов.